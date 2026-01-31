Terrenos de Repsol: la última oportunidad para Málaga

La semana pasada, la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga cumplió diez años, así que hay que felicitarse por este ejemplo de civismo y conciencia medioambiental, en una plaza tan dura de roer como la Ciudad del Paraíso de los Pisos Turísticos.

Sin duda, tiene mérito plantear un bosque de 177.000 m2 en esta inmobiliaria urbe cuya clase dirigente, frente a los argumentos medioambientales, suele transmutarse -nunca mejor dicho- en una pared de ladrillo imposible de derribar con razonamientos.

Pero la urgencia del momento ha obligado a ciudadanos de todas las ideologías a organizarse. Porque, como muy bien recordaban la semana pasada los fundadores de esta plataforma, si observamos el plano de Málaga veremos que no existe otro terreno como el de Repsol dentro del casco urbano consolidado.

Estamos ante la última oportunidad de contar, dentro de la ciudad de Málaga, con una gran zona verde; una que por fin tenga un tamaño digno, pensada para las urgencias climáticas del siglo XXI, y no la acostumbrada sucesión de parques urbanos de medio pelo con exceso de césped y palmeras, pérgolas sin plantas trepadoras y lonas para hacer sombra.

Infografía de la propuesta ciudadana de un bosque de 177.000 m2 en los antiguos terrenos de Repsol. / La Opinión

El parque que proyecta nuestro Ayuntamiento es tan exiguo en comparación con las miles de viviendas y oficinas que se proyectan en Repsol y su entorno; en dos distritos tan poblados como la Carretera de Cádiz y la Cruz del Humilladero, que tuvo que ‘camuflar’ sus cifras. Así, en las municipales de 2023, anunció con poco respeto al respetable que tendría 80.000 m2, cuando la realidad es que el parque -reconocieron entonces al firmante fuentes del PP- sólo tendrá 65.000.

100.000 m2 menos de zonas verdes

6,5 hectáreas, en esa zona tan masificada, es una miseria frente los 17,7 que propone Bosque Urbano; pero, además, es posible que la operación urbanística sea contraria a la ley y la jurisprudencia.

Comparación de los terrenos de Repsol en los dos PGOU. / L.O.

A ese clavo jurídico se agarran los vecinos de Bosque Urbano Málaga porque, en lo que va del PGOU de 1983 al actual, los terrenos de Repsol han perdido nada menos que 100.000 m2 de zonas verdes, y hay un principio jurídico por el que estas no se pueden revertir cuando ya han sido proyectadas.

En esta Málaga que ha sufrido una ‘voladura social’ por la codicia inmobiliaria, y por el cruzamiento de brazos de nuestros políticos durante años, hay que aplaudir el valor cívico de esta plataforma que lucha contra toda una indecencia urbanística. Repsol es la última oportunidad para Málaga.