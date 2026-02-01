Málaga remodela el Parque de los Ángeles con más árboles y arbustos y la mejora de la zona de juegos

El Ayuntamiento de Málaga ha remodelado el Parque de los Ángeles para aumentar la cubierta vegetal, modernizar el sistema de riego y renovar los elementos de juego del área infantil.

Estas actuaciones han supuesto un coste total de 136.482,08 euros -IVA incluido-, y han sido realizadas con cargo a sendos contratos ya en ejecución.

Inversiones realizadas

Por un lado, a través del contrato de mantenimiento y mejora de zonas verdes (126.659,16 euros), que en el caso de las ubicadas en el distrito Palma-Palmilla fue adjudicado a Talher, S. A. en el lote dos junto a las de los distritos Centro --excluidos los jardines históricos y emblemáticos--, Este y Ciudad Jardín con un importe en esta anualidad de 3.547.102,17 euros --IVA incluido--.

Y la parte relativa al parque infantil (9.822,92 euros) a través del contrato adjudicado a Contenur, S. L. por 300.000 euros --IVA incluido-- el pasado mes de septiembre para la reforma y sustitución de elementos de juego y pavimento de una treintena de espacios en los 11 distritos de la ciudad.

En concreto, los trabajos han consistido en la plantación de 92 árboles de distintas especies para incrementar la cobertura vegetal y generar más espacios de sombra, así como un total de 246 especies arbustivas de distintos portes y tamaños.

Además, se ha mejorado el suelo mediante la apertura de nuevos alcorques sobre el pavimento con sistema de comunicación entre los mismos con gravas drenantes que garantizan el correcto desarrollo de los árboles, se han realizado nuevas canalizaciones de riego e implantado anillos de goteo en todo el arbolado. Igualmente, se ha aprovechado la actuación para unificar los dos parques infantiles y renovar tanto el pavimento como elementos de juego.