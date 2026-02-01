La Málaga retratada por Enrique Ramos Puente

El 17 diciembre de 1900, cámara en ristre, el veinteañero Enrique Ramos Puente se acercó al Muelle de Levante del puerto para tomar la fotografía de los restos de la fragata alemana ‘Gneisenau’, hundida el día anterior por un recio temporal.

Es la más antigua de las fotos de la exposición ‘Málaga a principios del siglo XX’, inaugurada el pasado lunes en el espacio cultural del Cementerio Histórico de San Miguel (primer pabellón, a la derecha de la puerta principal).

Fernando Orellana Ramos, Encarnación Serrano Ramos y el gerente de Parcemasa, Federico Souviron, ante el retrato de Enrique Ramos Puente, en la exposición. / Álex Zea

La muestra consta de 41 fotos de la primera década del siglo pasado, la mayoría inéditas y tomadas por este activo y ejemplar malagueño, futuro teniente alcalde con José Gálvez Ginachero, en los años 20, y futuro decano del Colegio de Abogados en los años 50.

La exposición, organizada por la Academia Malagueña de Ciencias (AMC), con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Parcemasa y el Cementerio Histórico de San Miguel, puede visitarse hasta el 27 de febrero.

Su comisaria es, además, una persona que conoce muy bien su vida y obra, la profesora jubilada de la UMA, doctora en Historia y arqueóloga Encarnación Serrano Ramos: «Soy la nieta mayor, de los 52 nietos que tuvo el matrimonio de Enrique Ramos Puente y Encarnación Guerbós Alonso», explicó en lunes en la conferencia inaugural que impartió sobre su abuelo quien, por cierto, como recordó, era hijo de otro malagueño célebre con calle en la capital: el también abogado Enrique Ramos Marín, «uno de los promotores del Parque de Málaga».

Fotografia familiar de Enrique Ramos Puente. / Archivo Enrique Ramos Puente

Encarnación Serrano destacó de su abuelo que, además de hombre de letras, lo fue de las artes, porque una de sus aficiones más tempranas fue la pintura. «Los primeros testimonios que tenemos son dibujos a plumilla que ilustraba las cartas que desde Granada -donde estudió la carrera de Derecho, aunque luego amplió estudios en Madrid- enviaba a la familia», explicó la profesora.

Y en el campo de las artes más modernas, una afición que mantuvo «a lo largo de toda su vida» fue la fotografía. Precisamente, su nieta detalló que el laboratorio fotográfico lo tenía en el domicilio familiar, en el número 40 de la calle Madre de Dios; en concreto en unas dependencias del precioso jardín interior del inmueble, un espacio que también fotografiaría.

La familia todavía conserva una parte de su equipo, desde alguna cámara fotográfica hasta las cajas donde se guardaban los negativos de cristal, unas placas que se convertirían en reliquias cuando, con el avance de la técnica, cedieran el testigo al celuloide «a partir de 1920».

Foto de la fragata alemana 'Gneisenau', tomada el 17 de diciembre de 1900, un día después de su naufragio en aguas de Málaga. / Archivo Enrique Ramos Puente

La mirada de Enrique Ramos Puente

Las 41 fotografías de la muestra evidencian la mirada de ‘fotoperiodista’ del entonces joven malagueño, que recogió algunos de los hechos de su ciudad natal más importantes, además del trasiego de barcos del puerto en ese arranque del siglo XX.

Pese a que las fotos en su álbum original carecen de rótulos explicativos, la profesora de la UMA indicó que ha sido posible recabar información de la mayoría, aunque el mayor trabajo ha sido el de identificar los barcos.

Uno de esos hechos notables fue la visita del rey Alfonso XIII, que estuvo en Málaga del 28 de marzo al 1 de abril de 1904, con motivo de la demolición del Cuartel de Levante, en las murallas del Haza Baja de la Alcazaba, «para poder continuar las obras del Parque».

Arco conmemorativo de la visita de Alfonso XIII a Málaga en 1904, en la destilería de Jiménez y Lamothe en El Perchel. / Archivo Enrique Ramos Puente

Enrique Ramos Puente captó con su cámara la estructura instalada en el puerto para recibir al monarca, así como algunos arcos del triunfo que se levantaron en varios puntos de la ciudad, entre ellos en las Bodegas de Jiménez y Lamothe, en El Perchel.

También se hizo eco de procesiones como la del Corpus o de la celebración de la Feria de Málaga en el Muelle de Heredia, unos festejos en los que además participaba en carreras de caballos, pues era un consumado jinete, además de pintor. Como fotógrafo, dejó inmortalizado, por ejemplo, la esplendorosa caseta del Liceo de Málaga cerca de la Aduana, una institución que desapareció en 1906.

La cámara del joven malagueño también dejó para la posteridad imágenes hoy históricas del entorno de la Fuente de Olletas, con la fuente primitiva; un Paseo del Limonar repleto de hermosas villas o de la actividad de los jabegotes en la playa de la Malagueta, donde también fotografió una panorámica de los balnearios de Apolo y la Estrella, y de fondo, un casi despoblado Monte Sancha.

También llama mucho la atención la foto de un incipiente Parque de Málaga o la de una solitaria playa del Peñón del Cuervo.

Antes de la inauguración hubo una ofrenda floral ante la tumba de Enrique Ramos Puente, en el Cementerio de San Miguel. / Álex Zea

De su larga relación con Torremolinos, donde promovió su desarrollo turístico y hoy cuenta con una calle y un pasaje a su nombre, hay una hermosa imagen anterior a la incorporación a Málaga capital, donde se ve a su familia y el pueblo al fondo.

Antes la inauguración, tuvo lugar una ofrenda floral en San Miguel en su tumba, y la interpretación de dos piezas por la violonchelista Helena Martínez; un acto en el que tuvo unas palabras por su nieto, Fernando Orellana Ramos, presidente de la AMC.