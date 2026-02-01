El Puerto de Málaga ultima su expansión a Los Prados y pretende otros terrenos en Bacardí

El crecimiento experimentado por el tráfico de mercancías en el Puerto de Málaga también está demandando nuevos espacios logísticos. Incluso, fuera del recinto portuario. Y, sin ir más lejos, en el objetivo de cubrir estas necesidades se enmarcan sendos proyectos de expansión que miran a la plataforma de la terminal ferroviaria de Los Prados -algo que se cerrará pronto- y a terrenos municipales situados por la fábrica de Bacardí.

En relación a las negociaciones con Adif para el desembarco en Los Prados, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, explicó que están bastante avanzadas y se materializarán próximamente: «Estamos ya trabajando en un borrador de contrato; es decir, si nada se tuerce, en las próximas semanas deberíamos estar en condiciones ya de firmar un acuerdo y ya hacernos cargo de aquellas superficies».

Superficie de almacenamiento

La plataforma de Los Prados será empleada por el recinto portuario «como superficie de almacenamiento alternativa, fuera del Puerto, para poder crecer sin perjuicio de la escasez de espacio». «Para nosotros, Los Prados se configura a corto plazo como un espacio vital», añadió Carlos Rubio.

Eso sí, el presidente de la Autoridad Portuaria no pasó por alto que, con vistas al futuro, también ayudará a que crezca la apuesta por la actividad ferroviaria de mercancías. «Hay que tener en cuenta que para sumarnos a la autopista ferroviaria, cosa que tenemos ya solicitada al Ministerio de Transportes, necesitamos un acondicionamiento de los túneles del Chorro.

Y, en ese momento, cuando todo eso esté acondicionado, tenemos la expectativa a largo plazo de incrementar nuestra actividad ferroviaria de mercancías. Cada vez más, intentamos que se sustituya el transporte por carretera por transporte por ferrocarril, pero esto será en el largo plazo, en este momento no es posible», afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Fábrica de Bacardí

Al referirse a los planes de expansión para saciar las necesidades de espacio del recinto portuario, Carlos Rubio añadió que -al igual que sucede con lo de Los Prados- «se está trabajando con el Ayuntamiento en una parcela logística» en la zona de la antigua fábrica Bacardí, en terrenos de propiedad municipal. «Pero eso va a tardar todavía y, por lo tanto, a corto plazo necesitamos ya trabajar con Los Prados», manifestó Rubio.

No obstante, en 2024 ya arrancaron los trámites para dar suelo logístico al Puerto de Málaga en la antigua Bacardí. Entonces, el Consistorio aprobó el avance del Plan Parcial de Ordenación del sector SUS-G.4 ‘Huertecilla Tarajal’. Y, precisamente, entre los aspectos más relevantes que se incluyen en esta ordenación del suelo se encuentra la previsión de suelo para la implantación del Puerto Seco vinculado al Puerto de Málaga.

En su momento, este movimiento fue relacionado con el interés del Ayuntamiento de Málaga en liberar el espacio logístico del que dispone la Autoridad Portuaria en la plataforma de San Andrés, donde está proyectada desde hace años la construcción del Auditorio de la Música.