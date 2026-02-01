Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja

La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco personas por asaltos en viviendas en municipios de la Costa del Sol oriental, como Torrox y Nerja, y occidental, como Mijas o Marbella. Se les achacan en total 16 asaltos, tras lo que también intentaban vender los objetos sustraídos a través de un establecimiento.

Según se declara probado en la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los acusados formaban un grupo que entre febrero y diciembre de 2020, con animo de lucro, cometió robos en el interior de casas habitadas, empleando para ello fuerza en los sistemas de entrada o escalo los elementos circundantes.

Venta de las joyas

Estas sustracciones eran efectuadas por dos procesados, junto a otras dos personas que no han sido localizadas y por las que se sigue procedimiento aparte. Una vez sustraídas las joyas y efectos eran entregados a un tercer acusado, quien, "con conocimiento del origen ilícito, procedía a su venta".

Así, la resolución pone de manifiesto que para eso los dos últimos procesados compraba estos efectos sustraídos, siendo uno de ellos propietario de una joyería de Málaga, por lo que utilizaba dicho local "para adquirir las joyas que le eran entregas por otro de los procesados".

16 asaltos en Málaga

Se les achaca la participación en 16 asaltos a viviendas y tras estos, los objetos sustraídos llegaban al establecimiento regentado por el acusado. En los registros practicados fueron intervenidos relojes de diversas marcas, alianzas, anillos, alfileres, pendientes y dinero, dice la resolución.

En uno de los robos, en una vivienda de Mijas, los acusados sustrajeron "multitud de joyas", que han sido tasadas pericialmente en 185.954 euros. En otro caso, en Torrox, robaron joyas, bolsos, perfumes y ordenadores, todo con un valor de 25.240 euros.

Por estos hechos, se condena a dos de los acusados por los delitos de integración en grupo criminal y de robo con fuerza en casa habitada, y se le impone a cada uno la pena de cuatro años de prisión.

Receptación de material robado

Por otro lado, los otros tres procesados son condenados por un delito de receptación, por el que se le impone a dos de ellos la pena de 20 meses de prisión y al tercero, 15 meses de cárcel. A los cinco procesados se les aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.

La sentencia se dicta con la conformidad de los acusados y sus defensas y en la misma se acuerda que los dos primeros indemnicen a las víctimas con las cantidades sustraídas en cada caso. Asimismo, se decreta la suspensión de la pena de prisión impuesta a los tres últimos por un plazo de dos años.