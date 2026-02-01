Vivienda en Málaga: una provincia a dos velocidades

En Málaga no se construye igual en todas partes. La Costa del Sol y la capital tiran del ladrillo con miles de viviendas visadas y cientos de millones en inversión, mientras el interior avanza a paso corto, con promociones pequeñas y mucha vivienda unifamiliar. El balance de 2025 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga dibuja una provincia partida en dos: un litoral en ebullición y una Málaga interior que crece, pero muy por detrás.

La construcción de viviendas en Málaga avanza a ritmos muy distintos según el territorio. Así lo reflejan los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que evidencian un claro desequilibrio territorial en el desarrollo inmobiliario de la provincia, tanto en número de viviendas visadas y terminadas como en volumen de negocio.

Málaga capital se sitúa a la cabeza de la provincia en actividad constructiva. En 2025 se visaron 1.650 viviendas plurifamiliares libres, repartidas en 55 proyectos, con un presupuesto cercano a los 199 millones de euros y más de 255.000 metros cuadrados construidos. A estas cifras se suman 300 viviendas unifamiliares, correspondientes a 97 proyectos, aunque el grueso de la promoción se concentra en la edificación en altura, consolidando un modelo urbano de mayor densidad.

En cuanto a viviendas terminadas, la capital también lidera la estadística provincial, con 1.249 viviendas plurifamiliares libres finalizadas en 49 proyectos, y una inversión superior a los 155 millones de euros. En el segmento unifamiliar, se completaron 113 viviendas.

La vivienda protegida (VPO), sin embargo, sigue teniendo un peso muy reducido: en Málaga solo se visaron 69 viviendas plurifamiliares de VPO, concentradas en un único proyecto, lo que confirma la escasa presencia de este tipo de promoción frente al mercado libre.

Crisis habitacional

El fuerte contraste entre la actividad residencial del litoral y el menor dinamismo del interior de la provincia se produce, además, en un contexto de déficit estructural de vivienda que afecta tanto a Málaga como al conjunto de España. Pese a que la construcción mantiene un ritmo elevado sobre el papel, el mercado sigue siendo incapaz de absorber la presión real de la demanda, especialmente en las zonas más dinámicas desde el punto de vista económico y demográfico.

Durante 2025, la provincia visó 9.475 viviendas, un 6,4% más que el año anterior, recuperando niveles previos a la pandemia, según el Colegio de Arquitectos de Málaga. Sin embargo, ese volumen no se ha traducido en una oferta suficiente ni equilibrada, y deja al descubierto uno de los principales problemas del sistema: la escasez de vivienda protegida (VPO). En todo el año solo se aprobaron seis proyectos plurifamiliares de protección oficial, con 335 viviendas, apenas el 3,5% del total, una cifra muy alejada de las necesidades reales.

La decana del Colegio, Susana Gómez de Lara, calificó esta semana esta situación de “especialmente preocupante” en una provincia con una fuerte presión demográfica y económica, que se ha consolidado como polo de atracción de trabajadores nacionales e internacionales.

La Costa del Sol refuerza su papel como eje residencial

Más allá de la capital, la Costa del Sol concentra buena parte de la actividad residencial de la provincia. Municipios como Marbella y Torremolinos destacan por el volumen de promociones, especialmente en vivienda plurifamiliar.

En Marbella se han visado 293 viviendas plurifamiliares libres (256 de VPO), y se han terminado 503 (73 viviendas protegidas), con una inversión superior a los 100 millones de euros. Por su parte, Torremolinos registra 353 viviendas plurifamiliares libres visadas, una cifra que anticipa un aumento significativo de la oferta residencial en los próximos ejercicios.

Este protagonismo del litoral se explica por la fuerte demanda, la presión demográfica, la inversión inmobiliaria y el atractivo turístico y económico de la franja costera.

El interior avanza a un ritmo mucho más lento

Frente al dinamismo del litoral, los municipios del interior de Málaga presentan un panorama muy distinto. Localidades como Antequera, Ronda, Álora, Campillos o Archidona registran una actividad mucho más limitada, basada mayoritariamente en vivienda unifamiliar.

En estos municipios, los proyectos son escasos, con un número reducido de viviendas por promoción y presupuestos sensiblemente inferiores a los del litoral. La construcción responde en gran medida a autopromoción o pequeñas iniciativas locales, lejos de las grandes promociones de bloques residenciales que dominan en la costa.