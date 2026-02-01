¿Vivirías aquí? El secreto de los pueblos de Málaga que compiten por ser los más felices del mundo

Diez municipios de la provincia de Málaga compiten con localidades de toda la geografía internacional por convertirse en la ciudad más feliz del mundo en este 2026. Y lo hacen gracias a que no solo se han posicionado como uno de los destinos favoritos de los ciudadanos para descansar y disfrutar en sus vacaciones, sino para residir por su calidad de vida, gastronomía, belleza e historia.

Así lo ha hecho saber el 'Institute for Quality of Life' en su ránking 'Happy City Index', en el que ha mostrado los municipios de todo el planeta que se enfrentan para convertirse en la ciudad más feliz del año, entre las que se encuentran 32 ciudades andaluzas, de las que 10 están en la provincia de Málaga.

Qué es el Happy City Index y qué muestra

Este listado busca reconocer las ciudades comprometidas con la felicidad de sus ciudadanos a través de la educación, las políticas inclusivas, la economía, la movilidad, el medioambiente y la innovación, entre otros aspectos, que tienen efecto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Turistas en el Centro de Málaga / Álex Zea

Tal y como han señalado desde la organización, todas las ciudades pueden figurar en este Índice de Ciudades Felices, ya que la participación no implica ningún coste ni contribución financiera, sino que únicamente depende de su disposición a compartir datos "creíbles, fiables y comparables de forma transparente" y su cumplimiento con los parámetros establecidos.

Las 10 ciudades malagueñas que llegan a la final

Será el próximo 20 de marzo cuando se dará a conocer los resultados de este Índice de Ciudades Felices de 2026. Sin embargo, lo que sí se puede conocer ya son las localidades que han sido escogidas para llegar a esta gran final, entre las que se encuentra más de una treintena de ciudades andaluzas.

En el caso de Málaga, la provincia con más municipios incorporados a este listado, los municipios que competirán por ser el más feliz del mundo son Málaga capital, Marbella, Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Ronda, Torre del Mar y Vélez-Málaga.

Todos estos municipios malagueños se enfrentarán con localidades no solo andaluzas sino de todo el globo el próximo 20 de marzo por ser la ciudad más feliz del mundo gracias a su forma de vida, su patrimonio, la calidad de sus servicios y la gastronomía de cada uno de ellos.

El resto de ciudades andaluzas que compiten

En segunda posición en cuanto al número de candidaturas presentadas está la provincia de Cádiz, con Cádiz capital, Algeciras, el Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y Puerto Real en la final.

En el caso de Sevilla, los municipios escogidos son Sevilla capital, Dos Hermanas, Mairena de Aljarafe y Utrera, mientras que en la provincia de Córdoba destaca su capital y Lucena.

En la provincia de Jaén, por su parte, los finalistas son Jaén capital, Linares y Alcalá la Real, mientras que en Almería, se han escogido a Almería capital y Roquetas de Mar. En Huelva, por su lado, se ha destacado su capital, mientras que en Granada han sido elegidas la capital y Motril.

Todos ellos competirán en esta clasificación con ciudades de países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, México, Grecia, Australia, Etiopía, India, Canadá, Islandia o Noruega.

Málaga ya ha sido ciudad más feliz de España

Además, Málaga ya fue considerada la ciudad más feliz de España por su calidad de vida este pasado 2025. Pero, esta vez, la elección la hizo el Spain Happy Index de Sonneil Homes, un estudio que analiza más de 8.000 municipios en toda España en función de variables como el número de días soleados y lluviosos, la temperatura media anual, las condiciones de viento, la calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras) y el entorno natural y bienestar subjetivo.

El Spain Happy Index 2025 confirmó que Andalucía es la comunidad más representada en esta singular clasificación de la "felicidad". Con Málaga (91,36 puntos sobre 100) y Almería (90,88) liderando la tabla, la comunidad andaluza también sitúa a un total de 13 municipios entre los 50 más felices del país, consolidándose, según Sonneil Homes, como "epicentro de bienestar".

"Málaga, con 310 días de sol al año, temperaturas medias de 18 grados, 49 jornadas de lluvia y un nivel de viento moderado (22), se convierte en la ciudad más feliz de España. Ciudad costera, con aeropuerto internacional a pocos kilómetros y una amplia red de hospitales y colegios, concentra todos los factores que refuerzan la calidad de vida", señaló la compañía.

El resto de clasificados en el ránking de ciudades más felices

Almería, por su parte, se situó como segunda del ranking nacional. El resto de capitales, por su parte, recibieron 84,35 puntos en el caso de Sevilla, 83,15 para Granada, 76,34 para Jaén, 75,66 Huelva y 60,37 para Córdoba.