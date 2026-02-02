El alquiler en Málaga ha subido un 5,6% en un año: estos son los últimos datos de Idealista

El precio del alquiler en Málaga no da tregua y cierra enero con una subida interanual del 5,6%, un dato que se enmarca en una España "totalmente alcista" en el sector de la vivienda, donde la cifra alcanza un aumento del 8,1% y establece una media de 15 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por Idealista.

Málaga es la sexta capital con el precio por metro cuadrado más encarecido del país (16 euros/m2), solo por detrás de Valencia (16,3 euros/m2), Palma (18,4 euros/m2), San Sebastián (18,5 euros/m2), Madrid (23,1 euros/m2) y Barcelona (24 euros/m2), que aunque es de las ciudades en las que menos ha crecido, sigue liderando los números más caros para costearse un alquiler.

Málaga, quinta provincia más cara

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%). Por provincias, Málaga es la quinta más cara para alquilar una vivienda en España con una media de 16,7 euros/m2 y un incremento mensual del 0,3% o anual, del 8,1%. La palma queda en Madrid, con 21,1 euros/m2, seguida de seguida de Barcelona (20,4 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2) y Guipúzcoa (17 euros/m2). El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%).

Los mayores incrementos anuales se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Ourense (13,4%), Segovia (12,8%), Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Y las menores en Barcelona (1,3%), Teruel (2,6%), Álava (3%) y Lleida (5,3%).

Andalucía

El precio medio de la vivienda en alquiler en Andalucía ronda los 13,1 euros/m2 al mes, una cifra que sitúa a la comunidad autónoma dos puntos porcentuales por debajo de la media de España, que se encuentra en 15 euros/m2 . El aumento anual sí está por encima de la media que ofrece Idealista sobre el país. Con un incremento del 8,7% se trata de la séptima comunidad que más crece en 12 meses.

Según el comparador de viviendas, las rentas han subido en todas las regiones españolas desde enero del año pasado. La Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha lideran las subidas (11,1% en ambas regiones), seguidas de la Comunidad de Madrid (10,5%) y Aragón (10,5%). Por debajo del 10% se encuentras los incrementos de la Región de Murcia (9,2%), La Rioja (9%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (8,5%), Asturias (8,2%) y Extremadura (8,1%).