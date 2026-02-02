De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos

Hace 152 años, era un pequeño horno en el que el pan se amasaba ayudado por una yegua. Ahora, un siglo y medio después, no solo se ha convertido en la panadería más antigua de Málaga, sino en la favorita de los malagueños y visitantes por su exquisito sabor y su pasión por la tradición y el buen hacer.

Esta es la trayectoria de la Panadería Serrano, un negocio dedicado a la fabricación y distribución de pan artesano y envasado, así como dulces y mantecados de Málaga que inició su andadura en 1874.

152 años haciendo el mejor pan de Málaga

Todo comenzó cuando, en 1874, el tatarabuelo de los actuales dueños, Juan Serrano, decidió abrir un pequeño obrador de pan en una pequeña tienda junto a su esposa en lo que hoy en día es el barrio de Teatinos, pero que en ese entonces estaba por construir y rodeado de establos.

En concreto, este obrador se instaló en la calle Navarro Ledesma, donde hoy en día, 152 años después, continúa localizado: "El obrador era una construcción muy básica, donde se amasaba a puño", ha señalado Juanlu quien, junto a sus hermanos Francisco y Silvia, han cogido el testigo a su tatarabuelo, sus abuelos y sus padres para continuar el legado familiar.

De amasar con yeguas a ser una de las panaderías más famosas de Málaga

Tal y como relata, para crear su pan se utilizaba un pequeño "horno moruno" compuesto por una piedra en forma de pirámide arrastrada por una yegua que iba dando vueltas para que la piedra golpeara la masa hasta hacer el pan.

"La misma yegua servía para mover el mastren, buscar leña para el horno moruno y repartir algo de pan a los cortijos limítrofes", añade Juanlu.

Los inicios de este obrador de Málaga

En un principio, Juan Serrano creó este obrador para abastecer a los trabajadores de la fábrica de ladrillos y tejas Santa Inés que se había instalado en la zona en 1879.

Sin embargo, lo que empezó como una pequeña tienda pasó a ser un negocio mayor que ya incorporó máquinas amasadoras, un horno giratorio de leña y realizaba reparto en bicicleta con la llegada al negocio de Francisco Serrano, abuelo de los actuales dueños e hijo de Juan Serrano.

"Mi padre Francisco, desde pequeño, y al ser el único varón, se pegó a su padre y fue adquiriendo los conocimientos que le fue transmitiendo sobre la panadería artesanal. Y ya por los años 1950, se incorporó el motocarro (vehículo de tres ruedas con un pequeño compartimento de carga trasero) y las motocicletas para el reparto de pan", recalca la familia.

Una panadería que ha pasado de padres a hijos

Finalmente, esta panadería ha pasado a manos de los tres hermanos quienes, desde pequeños, han visto esta empresa como parte de su ADN, de su razón de ser y su alma misma: "Después de 150 años, en el mismo lugar donde mi tatarabuelo Juan Serrano comenzó, seguimos al frente del negocio".

Ahora, siglo y medio después, han mantenido la esencia de sus inicios y han recuperado el pan artesanal, hecho a mano y con harinas sin modificaciones genéticas, creado como se hacía antes: con largas fermentaciones, sin prisas y con su propia masa madre.

Pan de siempre en esta panadería de Málaga

"Recuperamos el pan de antaño sin aditivos, con olores y sabor al pan de antes, pero a su vez incorporado nuevas técnicas", afirman desde el negocio, que aseguran que han viajado por todo el mundo para descubrir nuevas herramientas y fórmulas de los mejores maestros panaderos a nivel mundial.

Así, han logrado mantener firme su tradición, dando un salto de futuro, pero sin olvidar su pasado, que ha hecho de su pan, sus dulces y cada una de sus creaciones, el mayor regalo de su familia a su tierra, Málaga, y a cada uno de los malagueños que les han visto crecer, transformarse y alimentar a generaciones.