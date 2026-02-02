Con Málaga respalda la huelga indefinida en EMASA y exige al Ayuntamiento que intervenga para desbloquear el conflicto

El grupo municipal Con Málaga ha expresado su apoyo a la huelga indefinida iniciada por la plantilla del servicio de redes de saneamiento de EMASA y ha reclamado una intervención inmediata del Ayuntamiento de Málaga para desbloquear el conflicto laboral, garantizar el cumplimiento del pliego de contratación y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores. La movilización, convocada por la CGT, comenzó a las 23.00 horas y afecta a un servicio considerado esencial para la ciudad, especialmente ante episodios de lluvias intensas.

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha señalado que el Consistorio mantiene externalizado el mantenimiento y control del saneamiento y alcantarillado, actualmente en manos de la UTE FCC–Aqualia, y ha acusado a las adjudicatarias de incumplir los pliegos y de no garantizar condiciones laborales básicas a la plantilla.

“El Ayuntamiento no puede desentenderse de servicios esenciales delegándolos en empresas privadas sin vigilar que cumplen los contratos ni que respetan los derechos laborales”, ha advertido Sguiglia.

Un servicio clave frente a inundaciones

Desde Con Málaga subrayan la importancia estratégica del trabajo que realizan los operarios del saneamiento. Según Sguiglia, es gracias a esta plantilla que la red de alcantarillado puede responder ante lluvias intensas y evitar inundaciones en zonas especialmente vulnerables como Campanillas, Guadalmar o amplios sectores de la Carretera de Cádiz.

Por ello, la formación insta al alcalde de Málaga y a la responsable municipal de Medio Ambiente a convocar “de forma inmediata” una mesa de negociación con presencia del Ayuntamiento y de las empresas concesionarias para forzar el cumplimiento del contrato.

Sueldos congelados y falta de medios

El delegado de personal, Diego Rico, ha denunciado una situación de precariedad laboral crónica en la plantilla de FCC-Aqualia. Según ha explicado, los salarios permanecen congelados desde hace más de 30 años, con trabajadores que llevan desde 1997 cobrando prácticamente lo mismo.

Además, Rico ha señalado que no se están cumpliendo las condiciones del pliego: el servicio debería contar con 35 trabajadores, pero actualmente solo hay 31, y tampoco se han incorporado los vehículos ni el material exigidos. “Estamos igual que hace un año, desde que entró la nueva concesionaria”, ha afirmado.

Huelga indefinida y movilizaciones

La CGT ha confirmado que la huelga indefinida se acompaña de un calendario diario de marchas y concentraciones, con protestas en el entorno del centro de trabajo, en la calle Paquiro, y concentraciones rotativas ante el Ayuntamiento de Málaga y la sede de EMASA.

Para este lunes, están previstas marchas lentas a pie por la calzada de la calle Paquiro desde primera hora de la mañana y una concentración ante el Consistorio entre las 11.00 y las 12.30 horas. La Consejería de Empleo ha fijado servicios mínimos de un conductor y un peón por turno para la atención de avisos y emergencias.

Desde el sindicato aseguran que la huelga llega tras el fracaso de todas las vías de negociación, tanto en el Sercla como en reuniones bilaterales y trilaterales con la UTE y EMASA. A su juicio, el conflicto es consecuencia de “abaratar los costes de la concesión a costa de la plantilla”.

La CGT sostiene que el Ayuntamiento y EMASA tienen la solución en sus manos y apunta incluso a la gestión directa del servicio como alternativa a la contrata.

Con Málaga, formación integrada por Podemos e Izquierda Unida, ha reiterado su respaldo total a los trabajadores y trabajadoras del saneamiento y ha asegurado que acompañará sus reivindicaciones “codo con codo”, en defensa de la dignidad laboral y de un servicio público de calidad para la ciudad.

La formación advierte de que el conflicto no solo es laboral, sino que puede tener consecuencias directas para la ciudadanía si no se actúa con rapidez, especialmente ante la previsión de episodios de lluvia en los próximos días.