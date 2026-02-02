Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia

Los embalses de Málaga han iniciado el mes de febrero al 66% de su capacidad y, casi seis años después, recuperan los 400 hectómetros cúbicos que no acumulaban desde las lluvias primaverales del inicio de la pandemia. Tres de los pantanos se encuentran casi al 100% y la presa de mayor aforo de la provincia, la de La Viñuela, con las lluvias de la última semana de enero ha roto la barrera de los 80 hectómetros cúbicos, que marcaba a comienzos del pasado verano.

Las borrascas Joseph y Kristin han deparado un incremento de unos 40 hectómetros cúbicos del agua total embalsada en las siete presas malagueñas. Pero todos estos números volverán a quedarse obsoletos en cuestión de días, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un comienzo de febrero igualmente marcado por la inestabilidad.

Todavía por debajo en lluvia recibida

Cabe destacar que el año hidrológico de momento es deficitario en cuanto a litros acumulados por metro cuadrado, respecto a los que se habían registrado en la mayoría de los puntos de la red Hidrosur a estas alturas de 2025. La excepción la marca el entorno del embalse de La Concepción, donde desde septiembre han caído cerca de 400 litros por metro cuadrado, frente a los algo menos de 350 litros de hace justo un año.

Pero por debajo de los niveles de febrero de 2025 se encuentran los registros en los tres pantanos del Guadalhorce, Limonero, Casasola o La Viñuela, donde aún se está a unos 60 litros por metro cuadrado de los 310 que se contabilizaron en los cuatro primeros meses del anterior año hidrológico.

En este momento, La Concepción acumula casi 50 hectómetros cúbicos, que son diez más que hace justo un año. Está casi al 85% de su capacidad total. Y por encima se encuentra El Limonero, con 13,5 de los 14 hectómetros que puede almacenar, así como Conde del Guadalhorce, casi el 90% con unos 60 hectómetros cúbicos que suponen el doble del agua que atesoraba hace apenas 12 meses.

Desembalse en la presa del Limonero, que de nuevo está casi a 100%.

Fantasma de la sequía

Las autoridades mantienen sus mensajes respecto a la necesidad de ahorrar agua, como un bien escaso que hace apenas dos veranos obligó a plantear medidas de ahorro inéditas en la Costa del Sol, pero lo cierto es que el cambio de ciclo meteorológico ha alejado ese fantasma en forma de sequía que vino tras la pandemia.

De que nadie quiere bajar la guardia, en cuanto a las administraciones públicas y sus medidas, da cuenta la moción institucional que hace unos días consensuaba la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. En la misma se solicitaba un refuerzo de la capacidad eléctrica de esta comarca, porque el margen actual es a todas luces insuficiente para poder atender la demanda que generaría la futura desaladora, la primera para esta parte de la provincia malagueña.

También se alzan nuevas voces acerca de la necesidad de crear nuevas infraestructuras de almacenamiento, en el entorno de Coín, que además sirvan para evitar las temidas riadas en Cártama o áreas de Alhaurín de la Torre, en el tramo más bajo del Guadalhorce. Y sigue pendiente de plazos el nuevo embalse previsto justo en el límite de las provincias de Málaga y Cádiz, en el cauce del Guadiaro.