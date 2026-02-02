La EMT de Málaga abre una bolsa de empleo con 150 plazas para conductores y personal de repostado

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) abrirá este martes el plazo para inscribirse en una bolsa de trabajo formada por 150 candidatos, destinada a cubrir contrataciones temporales y fijas en los puestos de conductores y peonaje especializado de repostado/recarga. La convocatoria forma parte del plan del Ayuntamiento de Málaga para reforzar el servicio de transporte público y mejorar la atención a la ciudadanía, según ha informado el Consistorio.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 19 de enero, permanecerá abierta hasta el 17 de febrero. Las bases pueden consultarse desde este lunes en la web oficial de la EMT, dentro del apartado de convocatorias.

La bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitirá atender las necesidades de plantilla, incluidas las sustituciones por jubilaciones, durante el periodo de aplicación del actual Convenio Colectivo.

Contrataciones temporales y acceso a puestos fijos

El objetivo de esta oferta es constituir una bolsa integrada por un máximo de 150 aspirantes, que se utilizará para cubrir necesidades temporales mediante contratos de sustitución u otras modalidades previstas en la normativa vigente.

Además, los integrantes de la bolsa podrán optar a vacantes fijas cuando existan necesidades permanentes, ya sea por tasa de reposición, jubilaciones parciales o creación de nuevos puestos indefinidos, siempre que lo permita la normativa presupuestaria.

Requisitos para participar en la bolsa de empleo

Para optar a esta convocatoria de la EMT de Málaga, las personas interesadas deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española o residencia legal en España, o pertenecer a países con libre circulación de trabajadores .

o residencia legal en España, o pertenecer a países con . Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

o equivalente. Contar con el permiso de conducción clase D (autobús), expedido antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

(autobús), expedido antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. Disponer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en vigor, en la modalidad de viajeros.

La convocatoria reserva un 7% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%, en cumplimiento de la normativa vigente.

Proceso con garantías de transparencia

El proceso selectivo se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como por la publicidad y transparencia. La EMT contará, como en convocatorias anteriores, con la presencia de un notario para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento, especialmente durante la realización de los exámenes.

Esta nueva bolsa de trabajo, recuerda el Ayuntamiento, se suma a las convocatorias realizadas desde 2022, que han permitido incorporar a 140 nuevos trabajadores en distintas categorías profesionales. En ese periodo, la plantilla de la EMT ha pasado de 884 a 1.024 empleados, y 128 trabajadores han consolidado su puesto tras superar los procesos de estabilización del empleo público.

Renovación de la flota y transporte sostenible

La oferta de empleo se enmarca en una estrategia más amplia de mejora del servicio y modernización de la EMT. El Ayuntamiento avanza de forma progresiva hacia la electrificación de la flota, con el objetivo de ofrecer un transporte más sostenible y reducir las emisiones contaminantes.

Para los años 2025 y 2026, está prevista la adquisición de 62 nuevos autobuses, con una inversión de 32,4 millones de euros (IVA no incluido). De ellos, 20 ya están en servicio, 10 se incorporarán en los próximos días y otros 32 llegarán a lo largo de 2026. Todos son eléctricos o híbridos, lo que permitirá que un tercio de la flota de la EMT sea sostenible en los próximos meses.

Actualmente, la empresa municipal cuenta con 93 autobuses sostenibles (34 eléctricos y 59 híbridos), avanzando así en el objetivo de la descarbonización del transporte público en Málaga.