Este es el joven cocinero malagueño que podría ganar uno de los premios Le Cordon Bleu 2026

Málaga es tierra de talento y de buen comer, pero cuando esas características convergen en una cocina nacen nombres propios: Dani García, Jose Carlos García, Dani Carnero, Pablo Sánchez... Grandes chefs que inspiran a nuevas promesas de los fogones.

Jorge Herreras aún es estudiante de segundo curso de dirección de cocina en el IES La Rosaleda, pero a sus 25 años ya es uno de los candidatos a llevarse el XIV Premio 'Promesas de la alta cocina' que otorga la prestigiosa escuela de artes culinarias Le Cordon Bleu Madrid.

Ballotine de codorniz con contrastes de fruta y huerta es el plato con que el veleño pretende sorprender a la academia. "Acompañado de patatas suflé, una guarnición de alcachofas confitadas y una salsa del jugo de las carcasas", explica el cocinero en el vídeo de su candidatura. No faltan en su receta el sabor del vino dulce y las pasas de Málaga.

Ballotine de codorniz con contrastes de fruta y huerta / Jorge Herreras

Bases del concurso

Los 44 aspirantes a promesa de la alta cocina ya han presentado sus apuestas gastronómicas para el concurso.

Será el 23 de febrero de 2026 cuando se publique la lista de los 10 finalistas y 10 suplentes del premio que tendrán hasta el 24 de marzo para elaborar su receta finalista. El certamen se decantará por un ganador o ganadora el 14 de abril, cuando los cocineros se citen en Le Cordon Bleu Madrid, donde tendrán que elaborar sus recetas de manera presencial.

Según la web del certamen el jurado está formado por chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid cuya valoración supondrá un 85% de la nota de las recetas mientras que los votos recibidos en la plataforma Easypromos, donde se comparten los vídeos de presentación de cada cocinero, supondrán el 15%. Aunque solo se tendrá en cuenta si las votaciones del jurado de chefs sitúan a dicho candidato en una de las 25 primeras posiciones en la lista de calificaciones.

Ya se puede votar por el malagueño Jorge Herreras.