Málaga, en alerta por la borrasca Leonardo: hasta 100 litros por metro cuadrado según la AEMET

Febrero comienza con más lluvias y lo hace con la llegada de la borrasca Leonardo, el segundo gran temporal atlántico que afecta a Málaga por segunda semana consecutiva, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Desde la AEMET también alertan de que este frente provocará riesgo de crecidas de cauces y deshielos!, en aquellas zonas donde la lluvia caiga sobre la nieve acumulada en días anteriores.

Leonardo traerá precipitaciones generalizadas y localmente abundantes durante toda la semana, con especial incidencia a partir del miércoles, cuando se activarán avisos naranjas por lluvia en puntos del interior.

El tiempo en Málaga

La jornada del lunes ya ha comenzado con fuertes lluvias hasta el mediodía, mientras que el martes estará marcado por tormentas durante todo el día, con una probabilidad del 80%. La situación se complicará a partir del miércoles y se mantendrá el jueves y viernes, con lluvias continuadas y generalizadas, alcanzando el 100% de probabilidad de precipitación.

El miércoles será el día más adverso del episodio. En la Serranía de Ronda se ha activado el aviso naranja, con una previsión de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la Axarquía, la AEMET mantiene el aviso amarillo, donde se podrían acumular hasta 40 mm en 12 horas.

Además de las lluvias, el temporal vendrá acompañado de fuertes rachas de viento, lo que ha llevado a activar la alerta amarilla en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con vientos de componente oeste.

Alertas

También el miércoles 4 de febrero de 2026 estará activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral malagueño. Entre las 03:00 y las 23:59 horas, se prevén vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 3 metros en la Costa del Sol y Guadalhorce-Málaga.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán hasta los 9 y 10 grados, aunque irán subiendo progresivamente a lo largo de la semana. Las máximas se situarán entre los 16 y 17 grados, con una tendencia ascendente que podría llevarlas hasta los 20 grados hacia el final de la semana.

El episodio de inestabilidad no terminará el viernes. Según las previsiones actuales, la lluvia seguirá presente durante el fin de semana, prolongando un inicio de febrero marcado por el agua y obligando a extremar la precaución en las zonas más afectadas por el temporal.