Málaga concentra cerca del 30% de la oferta de viviendas de lujo en España

La provincia de Málaga se ha confirmado en 2025 como epicentro español del mercado inmobiliario de lujo y lidera el ranking nacional con un 28,5% de la oferta nacional de viviendas valoradas en más de 2,5 millones de euros, seguida de Mallorca con el 25,3%, Madrid con un 11% y Barcelona con un 7,5%. Los datos se recogen en el último informe sobre el mercado inmobiliario español de la compañía Dils Lucas Fox, especializada en el mercado residencial prime. En el estudio se detecta que en España había a mitad del pasado año, y analizando la oferta de viviendas del portal Idealista, unas 14.000 propiedades a la venta en esos rangos de precios, de los que más de 4.000 estarán en la provincia de Málaga.

El informe señala que actualmente el segmento del lujo de propiedades por encima de los dos millones de euros asciende ya al 12% de total de la oferta inmobiliaria de la provincia. El director de Dils Lucas Fox en Málaga, Rodolfo Núñez, señala que, rebajando esa franja a las viviendas valoradas en un millón de euros, el peso de esta franja prime asciende al 25% en el caso de Málaga capital y al 50% en el de Marbella.

La tipología de propiedades de alto standing más demandadas en la provincia son apartamentos, con más del 63% de las operaciones, seguidas de las villas de lujo (25%), y en tercera posición se sitúan los áticos, con un 12% de las ventas.

Motivaciones de compra de casas en Málaga

Respecto a las motivaciones para adquirir una vivienda de lujo en la Costa del Sol, un 50% de los compradores que se decantan por Málaga buscan una segunda residencia, seguidos de un 38% que adquieren el inmueble como vivienda principal, y el 12% restante lleva a cabo una inversión.

En cuanto a su procedencia, el 75% son de la UE, mientras que el 25% restante provienen de EEUU y de Latinoamérica. Además, se prevé que siga aumentado la llegada de compradores estadounidenses y también de clientes de Oriente Próximo y del sudeste asiático.

Núñez recuerda cierto cambio en el perfil del comprador, donde ha ganado importancia el perfil residente con de la nueva economía digital». «De ese clásico comprador que se jubilaba en la Costa del Sol (por ejemplo británico) hemos pasado a profesionales que se vienen a vivir aquí, familias con sus hijos que vienen de Escandinavia, Centroeuropa, Latinoamérica o Estados Unidos. El COVID nos dejó claro que no tenemos ya que vivir obligatoriamente en el lugar donde está nuestro trabajo. Podemos teletrabajar y hay muchos directivos o personas de perfil tecnológico que viven en Málaga y tienen una empresa en otro lugar. Trabajan aquí y realizan desplazamientos puntuales», señala.

Auge de Málaga

Por otro lado, las causas del auge de Málaga como destino inmobiliario premium son bien conocidas: «Un aeropuerto que conecta con más 150 destinos y que ha cerrado 2025 con 27 millones de pasajeros, un clima benévolo con mucho sol al año, temperaturas fantásticas, buenos servicios, colegios internacionales. Es un estilo de vida muy atractivo para el comprador extranjero», apunta el responsable de Lucas Fox, consultora integrada en el grupo Dils.

Las operaciones de venta de vivienda realizadas el pasado año por esta compañía tuvieron un importe medio por transacción de 775.000 euros en el caso de Málaga capital y de 590.000 en el conjunto de la Costa del Sol. La operación más alta que Dils Lucas Fox acometió en la ciudad fue el de una vivienda que se vendió por 3,7 millones de euros, una cifra «impensable» hace unos años y que constata el recorrido que tenido la zona en cuanto el perfil de compradores de alto poder adquisitivo, explica Rodolfo Núñez.

Evolución de precios

Lucas Fox dice que los valores más altos de la provincia de Málaga del mercado inmobiliario, a nivel general (no solo en el segmento premium), se concentran en el triángulo formado por Marbella, Benahavís y Estepona, con precios medios de 7.000 euros el metro cuadrados en el caso concreto marbellí y de 5.130 en el conjunto de esa cotizada zona (un 70% más que hace cinco años). No obstante, la consultora destaca que se han alcanzando en algunos propiedades del segmento de lujo unos precios máximos de hasta 50.000 euros el metro.

«Es un caso aislado, el ejemplo más alto, y corresponde a una promoción en Puente Romano. Pero es muy habitual encontrar villas en el entorno del triángulo Marbella-Benahavís-Estepona que cuestan más de cinco millones de euros. Y no es raro encontrarlas de entre 10 y 25 millones de euros también en estas zonas», asegura.

En cuanto a Málaga capital, los valores del mercado inmobiliario, a nivel genérico, se moverían ya en un promedio de más de 3.300 euros, con un aumento del 60% con respecto a hace un lustro, aunque hay inmuebles con valores muy superiores.

«Ha sido un incremento tremendo. Y si nos centramos en el segmento premium, el precio más alto estaría ahora mismo en un ático de Málaga Towers, que está cercano a los 10 millones de euros, con una repercusión por metro cuadrado cercana a los 20.000 euros», afirma. Junto a estos valores destacan en la capital los de las nuevas promociones de La Térmica Beach y Octavia (ambas también en el paseo marítimo de Poniente) o de Pinares Hills, en Pinares de San Antón.

El director Dils Lucas Fox en Málaga, Rodolfo Núñez. / L. O.

La consultora espera de nuevo una «alta demanda», pero resalta la necesidad de potenciar la obra nueva para dar respuesta a la «creciente demanda del mercado». En este contexto, Lucas Fox cree que los precios volverán a subir en torno al 6% muchas zonas de la provincia, pudiendo incluso alcanzar el 10% en algunos puntos.

«Es una subida alta, pero con una ralentización respecto a los años anteriores, donde se dieron incrementos por encima del 10%», opina Núñez.