Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025

El sector hotelero español ha cerrado 2025 con cifras históricas, y Málaga se ha situado como uno de los grandes protagonistas al liderar el ranking nacional de ocupación hotelera, con un 82,4%, según el último Barómetro del Sector Hotelero elaborado por STR y Cushman & Wakefield.

La provincia malagueña se beneficia de un contexto general muy positivo para la industria, que ha registrado un crecimiento del 5,5% en los ingresos por habitación disponible, hasta alcanzar una media nacional de 125,4 euros. Este avance ha estado impulsado principalmente por el incremento del precio medio por noche, que se ha situado en 166,1 euros, un 4,8% más que en 2024.

Málaga como destino de referencia

En este escenario, Málaga destaca como uno de los destinos con mayor fortaleza operativa del país, superando incluso a tradicionales líderes como Canarias, que ha registrado una ocupación del 81,5%. Los analistas atribuyen estos resultados a la consolidación de la estrategia de desestacionalización, es decir, reducir la fuerte dependencia de ciertos meses “pico” (temporada alta) y lograr una demanda más estable a lo largo de todo el año.

Además, el atractivo turístico durante todo el año y el creciente posicionamiento de la ciudad y la Costa del Sol en segmentos como el turismo urbano, cultural y de congresos también son factores desencadenantes de este aumento.

El comportamiento de Málaga contrasta con otros destinos de alto valor añadido como Marbella, que pese a registrar una ocupación más contenida (67,2%), lidera el mercado nacional en precios, con una tarifa media de 365,7 euros por noche. Esta dualidad refleja dos modelos de éxito distintos dentro de la provincia: uno basado en el volumen y la estabilidad de la demanda, y otro enfocado en la máxima rentabilidad por cliente.

Hotel en Málaga / LMA_EXTERNAS

Ocupación en el resto de España

A nivel nacional, la ocupación media se ha situado en el 75,5%, manteniéndose en máximos históricos y confirmando la buena salud financiera del sector. España, además, se desmarca del resto de Europa con un crecimiento de precios muy superior al promedio continental, que apenas alcanza el 1,2%.

Los expertos coinciden en que Málaga afronta 2026 con una posición especialmente sólida, gracias a su capacidad para mantener altos niveles de ocupación sin renunciar a la mejora progresiva de tarifas, consolidándose como uno de los destinos clave del turismo hotelero en España.