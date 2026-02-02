Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoEmbalsesApuñalamientoUnicajaAbandonoReforestaciónViviendasCarnavalMálaga CF
instagramlinkedin

Sector hotelero

Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025

Con más del 82% de ocupación, Málaga refuerza su liderazgo en un ejercicio récord para la hotelería española

Una clienta en un hotel de Málaga

Una clienta en un hotel de Málaga / JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ / JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ

Esperanza Mendoza

Málaga

El sector hotelero español ha cerrado 2025 con cifras históricas, y Málaga se ha situado como uno de los grandes protagonistas al liderar el ranking nacional de ocupación hotelera, con un 82,4%, según el último Barómetro del Sector Hotelero elaborado por STR y Cushman & Wakefield.

La provincia malagueña se beneficia de un contexto general muy positivo para la industria, que ha registrado un crecimiento del 5,5% en los ingresos por habitación disponible, hasta alcanzar una media nacional de 125,4 euros. Este avance ha estado impulsado principalmente por el incremento del precio medio por noche, que se ha situado en 166,1 euros, un 4,8% más que en 2024.

Málaga como destino de referencia

En este escenario, Málaga destaca como uno de los destinos con mayor fortaleza operativa del país, superando incluso a tradicionales líderes como Canarias, que ha registrado una ocupación del 81,5%. Los analistas atribuyen estos resultados a la consolidación de la estrategia de desestacionalización, es decir, reducir la fuerte dependencia de ciertos meses “pico” (temporada alta) y lograr una demanda más estable a lo largo de todo el año.

Además, el atractivo turístico durante todo el año y el creciente posicionamiento de la ciudad y la Costa del Sol en segmentos como el turismo urbano, cultural y de congresos también son factores desencadenantes de este aumento.

El comportamiento de Málaga contrasta con otros destinos de alto valor añadido como Marbella, que pese a registrar una ocupación más contenida (67,2%), lidera el mercado nacional en precios, con una tarifa media de 365,7 euros por noche. Esta dualidad refleja dos modelos de éxito distintos dentro de la provincia: uno basado en el volumen y la estabilidad de la demanda, y otro enfocado en la máxima rentabilidad por cliente.

Hoteles Málaga

Hotel en Málaga / LMA_EXTERNAS

Ocupación en el resto de España

A nivel nacional, la ocupación media se ha situado en el 75,5%, manteniéndose en máximos históricos y confirmando la buena salud financiera del sector. España, además, se desmarca del resto de Europa con un crecimiento de precios muy superior al promedio continental, que apenas alcanza el 1,2%.

Noticias relacionadas y más

Los expertos coinciden en que Málaga afronta 2026 con una posición especialmente sólida, gracias a su capacidad para mantener altos niveles de ocupación sin renunciar a la mejora progresiva de tarifas, consolidándose como uno de los destinos clave del turismo hotelero en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  2. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  3. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  4. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  5. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  6. Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
  7. Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
  8. Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia

Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025

Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025

El mayor hotel de madera del sur de Europa llega a Málaga: así es Kora Oceanika

El mayor hotel de madera del sur de Europa llega a Málaga: así es Kora Oceanika

Este es el joven cocinero malagueño que podría ganar uno de los premios Le Cordon Bleu 2026

Este es el joven cocinero malagueño que podría ganar uno de los premios Le Cordon Bleu 2026

Vox alerta del “crecimiento sin planificación” en Teatinos: más de 42.000 vecinos y 8.000 viviendas en camino

Vox alerta del “crecimiento sin planificación” en Teatinos: más de 42.000 vecinos y 8.000 viviendas en camino

Málaga, en alerta por la borrasca Leonardo: hasta 100 litros por metro cuadrado según la AEMET

Málaga, en alerta por la borrasca Leonardo: hasta 100 litros por metro cuadrado según la AEMET

Tres detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Pedregalejo

Tres detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Pedregalejo

El parque hinchable más grande del mundo retrasa su apertura en Málaga: estos son los motivos y las nuevas fechas que se manejan

Málaga concentra cerca del 30% de la oferta de viviendas de lujo en España

Málaga concentra cerca del 30% de la oferta de viviendas de lujo en España
Tracking Pixel Contents