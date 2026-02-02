El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

Málaga tendrá el mayor hotel de madera del sur de Europa. Se trata de Kora Oceanika un complejo de Flex Living de 10.000 metros cuadrados, que abrirá sus puertas este marzo y lo hará en Torremolinos.

El activo, que operará bajo Kora Living, está impulsado por Kategora y se presenta como su gran apuesta en la Costa del Sol orientado a estancias temporales y de media duración, a medio camino entre el alquiler tradicional y el alojamiento turístico.

Se trata de un proyecto hotelero —no residencial— pensado para un público con poder adquisitivo medio-alto, especialmente nómadas digitales, jóvenes emprendedores y directivos que requieren alojamiento temporal con servicios integrales.

La inversión asciende a 40 millones de euros y el edificio contará con 10.000 metros cuadrados construidos, en los que se distribuirán 180 apartamentos con gestión integral, en una ubicación estratégica a escasos minutos de la Playa de Los Álamos.

Con esta apertura, Málaga se suma a las ciudades donde Kategora ya ha implantado este modelo, tras los complejos desarrollados en Vitoria, Pamplona y Valencia, siendo este el cuarto Flex Living del grupo.

Fachada del Kora Oceanika / La Opinión

180 apartamentos

De los 180 apartamentos, 150 serán de un dormitorio y 30 de dos dormitorios, y estarán organizados en seis tipologías con superficies que oscilan entre los 30 y los 49 metros cuadrados.

El atractivo se sitúa en una ubicación estratégica de Torremolinos, a escasos minutos de la Playa de Los Álamos, reforzando su atractivo como destino para estancias flexibles en la Costa del Sol.

Uno de los aspectos más destacados de Kora Oceanika es su sistema constructivo. Egoin Wood Group ha asumido la ingeniería, la fabricación industrializada de la madera y el montaje, dando como resultado el mayor edificio hotelero de madera del sur de Europa.

El proyecto integra 3.500 metros cúbicos de madera de pino radiata y alerce, lo que equivale a 3.500 toneladas de CO₂ retenidas en la propia estructura, convirtiéndolo en un referente en sostenibilidad e innovación constructiva dentro del sector Living.

A este enfoque se suma una estrategia integral de eficiencia energética, que combina medidas pasivas y activas como sistemas de aerotermia, 144 paneles fotovoltaicos con una potencia total de 79,2 kWp, ventilación cruzada, protecciones solares móviles, una envolvente altamente eficiente y el uso de vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.

Dormitorio equipado del complejo. / La Opinión

Desde la compañía destacan que esta combinación mejora el confort térmico durante todo el año, especialmente en un destino con el clima de la Costa del Sol, y permite una gestión más eficiente del activo a largo plazo.

Piscina, coworking y solarium

Más allá de su valor arquitectónico, Kora Oceanika ha sido concebido como un espacio "para vivir, trabajar y disfrutar".

El complejo contará con más de 1.200 metros cuadrados de zonas comunes interiores y más de 5.000 metros cuadrados de espacios exteriores, integrando áreas de coworking, gimnasio, piscina, espacios gastronómicos al aire libre, zona de calistenia, áreas de juego infantiles, solárium y jardines.