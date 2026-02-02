Oportunidad en Málaga: estudio luminoso, amueblado y a estrenar por 199.900 euros

El mercado inmobiliario en Málaga continúa mostrando dinamismo, ofreciendo opciones para todo tipo de compradores: desde jóvenes que buscan su primera vivienda hasta familias que desean disfrutar de espacios amplios con piscina y zonas comunes. La capital y su área metropolitana presentan una oferta variada, con inmuebles de obra nueva, reformados y con atractivas ubicaciones, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de vida.

Estudio a estrenar en La Trinidad (Málaga) – Martiricos por 199.900 euros

Estancia de estudio en La Trinidad, Málaga / Tucasa.com

Una de las propuestas más recientes se encuentra en La Trinidad, dentro del barrio de Martiricos, donde se ofrece un estudio de obra nueva completamente amueblado y listo para entrar a vivir. Situado en la primera planta de un edificio moderno con ascensor, cuenta con 44 metros cuadrados construidos, un baño completo, aire acondicionado y acabados de alta calidad, como suelos de gres porcelánico, ventanas alemanas Salamander y plato de ducha con mampara de vidrio templado.

El inmueble está orientado al norte, lo que garantiza buena luminosidad durante gran parte del día, y su ubicación permite acceder a todos los servicios esenciales de la ciudad, incluyendo hospitales y el centro urbano, en pocos minutos. Este estudio es ideal tanto como primera vivienda para jóvenes profesionales como para inversores interesados en alquiler de larga temporada, aunque no se permite el alquiler turístico en la comunidad.

Más información de venta de estudio en La Trinidad, Málaga rellenando el formulario siguiente:

Fantástico piso con piscina y terraza en Torreblanca del Sol (Fuengirola) por 319.000 euros

Terraza de piso en con piscina en Torreblanca del Sol, Fuengirola / Tucasa.com

En un entorno costero, el segundo inmueble se encuentra en Torreblanca del Sol, en Fuengirola, y ofrece 115 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres dormitorios y dos baños. Forma parte de un exclusivo residencial a estrenar que combina jardines contemporáneos, piscina, zona de spa y zonas de descanso, proporcionando un estilo de vida mediterráneo completo.

El piso cuenta con terraza privada, salón luminoso, aire acondicionado y cocina equipada, además de ascensor y armarios empotrados. Su ubicación frente al mar y con excelente conectividad a servicios, transporte y la ciudad de Málaga lo convierte en una opción muy demandada por familias y compradores que buscan calidad de vida y comodidad cerca de la costa.

Pide información sin compromiso de venta de piso con piscina y terraza en Torreblanca del Sol, Fuengirola a través del cuestionario:

Piso reformado en Marbella Este – Río Real Golf Village por 425.000 euros

Salón de piso con piscina y terraza en Río Real Golf Village, Marbella / Tucasa.com

Para quienes buscan una combinación de lujo, tranquilidad y vistas privilegiadas, Marbella Este ofrece una vivienda reformada de 126 metros cuadrados en Río Real Golf Village. Con tres dormitorios, dos baños, cocina equipada y amplio salón comedor con chimenea, el piso está diseñado para ofrecer confort y estilo.

Su terraza principal de más de 20 metros permite disfrutar de vistas al mar y a la montaña, mientras que la urbanización ofrece piscina, jardines comunitarios, seguridad y plaza de garaje incluida. La proximidad a playas como Los Monteros y al centro de Marbella, junto con colegios, supermercados y zonas de ocio, convierten este inmueble en una opción atractiva tanto para residencia habitual como para segunda vivienda o inversión.

Todas las fotografías y el contacto de venta de piso con piscina y terraza en Marbella Este, Río Real Golf Village dejando tus datos a continuación:

Noticias relacionadas

Desde estudios compactos en Málaga capital hasta pisos amplios con piscina en la Costa del Sol, la oferta actual demuestra que existen alternativas para todos los perfiles de comprador. Los inmuebles de obra nueva permiten entrar a vivir con todas las comodidades, mientras que las viviendas reformadas combinan ubicación y diseño para quienes buscan confort y estilo. La diversidad de opciones confirma que el mercado sigue activo y competitivo, con oportunidades tanto para uso propio como para inversión.