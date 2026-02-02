El parque hinchable más grande del mundo retrasa su apertura en Málaga: estos son los motivos y las nuevas fechas que se manejan

La apertura en Málaga del parque hinchable más grande del mundo ha tenido que retrasarse "hasta nuevo aviso" a pesar de estar prevista para el pasado jueves. El motivo, las "condiciones meteorológicas desfavorables" que presenta la capital estas jornadas, y que se mantendrán durante toda la semana.

Así lo ha comunicado el propio parque Fun Street Park Málaga, que ha asegurado que el recinto permanecerá cerrado de forma temporal debido a las copiosas lluvias que asolan la ciudad estos días, y que impiden el correcto disfrute del recinto al tratarse de un parque hinchable al aire libre.

Retraso en la apertura del parque por las condiciones meteorológicas

"La diversión tendrá que esperar", ha afirmado la organización, que comunicará la nueva fecha de apertura en sus redes sociales y página web cuando el pronóstico lo permita.

Por lo pronto, la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las intensas precipitaciones se mantengan a lo largo de toda la semana y hasta el próximo lunes en Málaga, por lo que se espera que durante toda la semana el parque permanezca cerrado.

Posible fecha de la apertura del parque hinchable de Málaga

Además, el horario de Fun Street Park Málaga es de jueves a domingo, mientras que los lunes y miércoles está cerrado. De igual modo, las primeras entradas disponibles para comprar a través de su página web son del próximo jueves 12 de febrero, por lo que podría ser esa la fecha definitiva de su apertura si las condiciones meteorológicas así lo permiten.

"Recomendamos mantenerse atentos a nuestra web y redes sociales, donde informaremos de cualquier novedad y de la próxima fecha de apertura", han señalado al respecto.

Así, aún no se conoce fecha definitiva para la apertura del parque hinchable más grande del mundo, que se ha instalado en Málaga Forum, en la carretera de la Azucarera Intelhorce 7-9, con 5.000 metros cuadrados de "diversión para todos los públicos".

Toboganes, rocódromo y tirolinas para todas las edades

Los visitantes podrán disfrutar de toboganes, rocódromo y tirolinas, disponibles para usuarios "de entre 0 y 99 años", convirtiéndose así en un espacio pionero en el que niños y adultos podrán jugar por cuatro áreas de juego diferenciadas.

En todas ellas, los usuarios podrán poner a prueba su habilidad con paredes ninja, carreras de obstáculos, saltos, pistas americanas, circuitos de destrezas y toda clase de juegos diseñadas para "público familiar, juvenil y corporativo".

Precios de las entradas

Para sus primeros días de apertura, estaba previsto que las primeras 2.000 personas que reservasen sus entradas tuvieran un precio especial de 13 euros, lo que se prevé que se mantenga en su nueva apertura.

El precio para el resto de jornadas es de 16 euros tanto para quienes quieran acudir al parque hinchable como para quienes prefieran hacer uso del rocódromo y la tirolina.

Horarios del parque hinchable más grande del mundo

Los menores de tres años, por su parte, no necesitan entrada y pueden acceder a la zona infantil completamente gratis, mientras que los menores de 12 años siempre tienen que ir acompañados por un adulto.

Este parque estará abierto de jueves a domingo con distintas sesiones, que serán a las 17.30 y a las 19.00 horas los jueves y viernes, y a las 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30 y 19.00 horas los fines de semana.

Calcetines obligatorios en este parque hinchable

En cada una de estas sesiones, los visitantes podrán disfrutar de 80 minutos de "juegos, saltos y diversión".

"Fun Street Park nace con el objetivo de ampliar la oferta de ocio contemporáneo de la ciudad, integrando deporte y experiencias participativas en un entorno abierto y accesible para todos los públicos", aseguran desde este negocio, que reclama a los usuarios acudir con calcetines para poder hacer uso de su gigantesco parque hinchable.