Medio Ambiente
Piden reforestar 11.700 hectáreas por encima de las rondas que la Junta de Andalucía quiere desproteger
Los Amigos del Parque Natural Montes de Málaga presentan alegaciones para evitar que se pueda construir en este área, al norte de la autovía
La Junta de Andalucía abrirá la puerta a la construcción por encima de la autovía A-7 (Ronda Este) si prospera su iniciativa de desproteger unas 11.700 hectáreas de Málaga capital y varios municipios del entorno, actualmente protegidas por el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), en vigor.
Sin embargo, en el documento preliminar de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el propósito de la administración autonómica pasa por esta desprotección, primer paso para que los suelos puedan ser urbanizados y edificados en el futuro.
Por este motivo, la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga se ha personado en el procedimiento de revisión del POTA y ha presentado, hasta la fecha, tres alegaciones contra esta medida.
La primera ellas considera que la protección «debe ser mantenida» en unos terrenos «dotados de una rica biodiversidad», por lo que reclama que sean «objeto de una operación de reforestación».
Para este colectivo, el plan de ordenación autonómico entra en contradicción porque, en la memoria atribuye al medio ambiente un «alto concepto» -se señala que los espacios naturales son uno de «los pilares sobre los que se construye la estructura territorial de Andalucía»- para a continuación desproteger 11.700 hectáreas en la propuesta de ordenación del documento de revisión.
Otro punto de la primera alegación sostiene que no se justifica de forma rigurosa y motivada la desprotección de los suelos.
En este sentido, recuerda la obligación de la Junta de «proteger y velar por la preservación y puesta en valor del patrimonio natural», como exige la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, algo que sí hace el POTAUM.
Esta primera alegación también esgrime el principio de no regresión que, según la ley 7/2021 de Cambio climático, establece que no puede haber una «rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto a los niveles de protección ambiental existentes», algo respaldado por la jurisprudencia constitucional.
Además, resalta que la revisión del POTA «se pone de lado y no al frente», a la hora de conservar y mejorar el medio ambiente, con un concepto del suelo que no se acomoda al «momento histórico».
La revisión del POTA «se pone de lado y no al frente», a la hora de conservar y mejorar el medio ambiente
Patrimonio cultural
La segunda alegación, por su parte, hace hincapié en el valor cultural de los terrenos que se pretenden desproteger, «por las diferentes tipologías arquitectónicas funcionales y agro-industriales que alberga, así como por la riqueza de sus infraestructuras hidráulicas asociadas a la agricultura de regadío».
Así, llama la atención sobre la presencia en los Montes de Málaga de lagares de vino y aceite, huertas y molinos harineros, casas-villa, casas-bloque, casas-patio, albercas, pozos, manantiales y minas de agua, además de norias, pilares, abrevaderos, lavaderos y molinos hidráulicos.
Riesgo de erosión e incendio
Por último, la tercera alegación subraya aspectos como la presencia, en los suelos a desproteger, de pendientes superiores al 35%, «lo que constituye un condicionante físico severo para cualquier proceso de transformación urbanística».
En este sentido, recuerda que si los terrenos fueron protegidos por el POTAUM se debió a su «elevado riesgo de erosión», «la fuerte escorrentía superficial y peligro recurrente de procesos torrenciales en la zona», así como a la «inestabilidad de las laderas y riesgos geotécnicos asociados».
Otra de las razones esgrimidas para que la Junta abandone la propuesta es el «incremento del riesgo de erosión e incendio en el entorno de los Montes de Málaga», por el «aumento de la zona de interfaz entre áreas boscosas y naturales con espacios urbanos con un modelo urbanizado difuso».
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS