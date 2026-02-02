Colocan la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga: “Ya no tiene vuelta atrás”

El tercer hospital de Málaga, recientemente bautizado como Hospital Virgen de la Esperanza, deja por fin de ser un proyecto sobre el papel y se convierte en una realidad, tras casi dos décadas de espera, anuncios y promesas incumplidas.

Aunque la semana pasada se iniciaron los primeros movimientos de tierra para la construcción del aparcamiento provisional del nuevo complejo hospitalario, que está llamado a ser el más grande de Andalucía y uno de los mayores del país, este lunes se ha dado el pistoletazo oficial de salida al comienzo de las obras con la colocación de la primera piedra de la mano del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Un acto simbólico, pero cargado de significado, que ha reunido a autoridades, arquitectos, gerentes, personal sanitario, representantes de colegios profesionales y asociaciones de pacientes en los terrenos del Hospital Civil, donde se levantará esta futura “ciudad sanitaria”.

El hospital más moderno de España

“Ya no tiene vuelta atrás”, ha subrayado Moreno, que ha confesado que en alguna ocasión él mismo llegó a dudar de que pudiera salir adelante, ya que ha sido un proyecto “plagado de problemas” y en el que ha sido necesario superar numerosos obstáculos debido a la complejidad que suponía a nivel técnico y administrativo. “Así que muchas gracias por ese esfuerzo colectivo de tantos equipos”, ha destacado durante su intervención, en la que ha resaltado que el inicio de estas obras encarnan el cumplimiento de otro compromiso del Gobierno andaluz.

El propio presidente ha recordado que los malagueños han tenido que esperar durante casi dos décadas desde que surgieron las primeras iniciativas en torno al “famoso tercer hospital”, cuyas obras comienzan hoy. “Será el nuevo buque insignia, no solamente de la sanidad malagueña, sino de la sanidad andaluza y yo diría de la sanidad española”, ha afirmado.

Asimismo, ha expuesto que será el “hospital más moderno de España” y, además, una de las infraestructuras sanitarias más grandes del país. “Será la obra más importante en términos sanitarios que se acomete en Andalucía en mucho tiempo. La obra civil más grande que se va a hacer en España. Un complejo que será espectacular por su tamaño, por su diseño y por su carácter innovador. Será una máquina hospitalaria de precisión y eficiencia, como la califican los expertos", ha detallado el presidente.

Inversión de 1.000 millones

El proyecto, que fue adjudicado a finales de año a la UTE de Sando-OHLA-Vialterra, cuenta con una inversión de 543,3 millones de euros destinados únicamente a lo que su construcción se refiere. No obstante, como ha señalado el presidente de la Junta, el presupuesto global asciende hasta cerca de los 1.000 millones si se incluyen la Prolongación de la Línea 2 de Metro para que ésta llegue tanto al futuro hospital como al Civil (otros 245 millones de presupuesto) o la reformulación y reurbanización del entorno del complejo. Este plan incluye una actuación coordinada con el Ayuntamiento de Málaga para plantar 15.000 árboles y trasplantar aquellos ejemplares de mayor valor medioambiental.

En total, el nuevo hospital contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos de última generación dispuestos en un edificio de tres plantas, 158 salas para especialidades médicas y diferentes áreas reservadas para docencia e investigación. Todo ello en un gran edificio hospitalario compuesto por cuatro torres de 15 plantas (11 de ellas sobre rasante), que estarán conectadas directamente al Hospital y Civil y Materno mediante dos pasarelas.

Cuatro torres

Como han explicado los arquitectos del proyecto, Carlos Lamela y Antonio Ocaña, dispondrá de un vestíbulo de tres plantas que actuará como un “gran distribuidor de personas” para que todo aquel que acuda al centro pueda encontrar con facilidad los servicios que busca. En cuanto a la estética del edificio, han resaltado también que ha sido diseñado para que sea una imagen muy “moderna, atractiva y arquitectónica”, a la vez que humanizada a través del color y la iluminación.

"Una infraestructura sanitaria puntera que marcará un antes y un después en la sanidad pública andaluza y española, con el que daremos un salto muy potente en la mejora de la calidad asistencial que ofrecemos a los andaluces", ha remarcado el presidente de la Junta, que ha insistido en lo necesario que es este proyecto para la provincia, que no deja de crecer a nivel poblacional.

Un proyecto necesario

"Este proyecto no es fruto de un capricho. Es una necesidad. Los malagueños deben recordar cómo estaba su sanidad hace no demasiado... En 2019, al llegar al Gobierno andaluz, los números de la sanidad pública malagueña eran terroríficos, impropios de una ciudad con tanto crecimiento demográfico y pujanza en todos los ámbitos. Málaga ocupaba el último puesto de todas las sanidades públicas provinciales de España", ha relatado Moreno, que, en contraposición, ha puesto el foco en la inversión acumulada en la provincia para mejorar la sanidad malagueña.

"Desde 2019 llevamos invertidos unos 360 millones en mejorar la red de infraestructuras”, ha recordado el presidente, que ha asegurado que se trata de una inversión sin precedentes. “Hoy en día, prácticamente no hay centro de salud o consultorio que no se haya modernizado o mejorado”, ha añadido.

Hospital de referencia

El presidente ha incidido también en que el Hospital Virgen de la Esperanza será “un hospital de referencia no solamente para Málaga, sino para Andalucía y para España”. En cuanto al nombre, que fue anunciado la semana pasada después de que el Ejecutivo andaluz aceptara la petición formulada por la Hermandad del Paso y la Esperanza de la capital malagueña, ha remarcado que le viene “como anillo al dedo”. “Esperanza es la que se ofrece a diario en nuestros hospitales”, ha precisado el presidente.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que este centro sanitario representa un “símbolo cívico” de que la colaboración institucional no son solo deseables, sino también posibles. Asimismo, ha señalado que fue la Diputación, gobernada por el Partido Popular, la que cedió gratuitamente a la Junta de Andalucía esta enorme parcela del Hospital Civil para levantar el tan anhelado tercer hospital.

“Me siento muy contento y muy feliz como alcalde de Málaga de vivir este día de hoy”, ha afirmado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que también ha estado presente durante el acto de colocación de la primera piedra, que, en realidad, ha sido una urna con una copia de la cesión de los terrenos, el proyecto de obra, monedas del curso legal y periódicos del día, un pañuelo de la Virgen de la Esperanza, Estatuto de Autonomía y una bandera de Andalucía.