Ni en Roma ni en Mérida: el pueblo de Málaga que esconde un mosaico del siglo III único en Andalucía

No hay malagueño o visitante que se precie que no conozca la belleza y encanto de Torre de Benagalbón, en el Rincón de la Victoria, pero lo que muchos de ellos desconocen es que, además de playa, gastronomía y cultura, este entorno de la costa malagueña esconde el complejo arquitectónico mejor conservado de toda España, con uno de los mosaicos más impresionantes del territorio.

Este enclave cuyos orígenes se remontan al siglo III es Villa Antiopa, un yacimiento que se presenta como un testimonio vivo de la vida cotidiana y el lujo del Imperio Romano cuya importancia le ha hecho ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Todo lo que se puede ver en la Villa Antiopa

En esta villa romana que fue descubierta por casualidad en el 2003 a causa de la construcción de un edificio, se puede contemplar las habitaciones y los grandes salones de recepción y de recreo decorados con frescos y mosaicos que muestran la opulencia de la época.

A esto se suman los almacenes y factorías en las que se elaboraban el 'garum', una salsa de pescado que fue un manjar en toda Roma.

Villa Antiopa, en Torre de Benagalbón, en Málaga / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Además, la villa conserva las termas en las que los romanos combinaban la higiene personal con la socialización y el descanso, así como 142 piezas rescatadas como columnas, piletas y cerámicas.

El mosaico más famoso del yacimiento

Pero si uno de sus hallazgos destaca sobre los demás son los 13 mosaicos que decoran la villa y, en concreto, uno de ellos, que se ha convertido en la principal atracción del yacimiento.

Villa Antiopa, en Torre de Benagalbón, en Málaga / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

En él, se puede contemplar a la perfección una escena inspirada en la mitología griega, en la que se representa a Antiopa, princesa de Tebas, siendo seducida por un sátiro que, en realidad, era Zeus disfrazado.

Horario de las visitas a la villa romana

Un mosaico considerado obra maestra de la antigüedad gracias a su nivel de detalle y realismo, y que da nombre a este yacimiento, Villa Antiopa, por su protagonista.

Villa Antiopa, en Torre de Benagalbón, en Málaga / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Esta villa romana situada a orillas del Mediterráneo se puede visitar todos los días de la semana, a excepción de los sábados por la mañana y el segundo sábado del mes por la tarde, en horario de 12.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 17.30 horas.

Precios de las entradas a Villa Antiopa

Las entradas se puede adquirir tanto en el propio yacimiento como online a un precio de 6 euros para los adultos de entre 15 y 64 años, y de 4 euros para los menores de entre 4 y 14 años, los jubilados y las personas con discapacidad.

Villa Antiopa, en Torre de Benagalbón, en Málaga / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Los estudiantes que cuenten con carnet joven, los desempleados y las familias numerosas pueden entrar por 2 euros, mientras que los empadronados deberán abonar 3 euros y acreditar que residen en la localidad.

Qué días se puede entrar gratis al yacimiento

Los lunes, por su parte, las visitas son completamente gratuitas para todos los ciudadanos, aunque no se realizan visitas guiadas.

El resto de días que se puede entrar gratis al recinto son el Día de Andalucía (28 de febrero), el Día Internacional del Turismo (27 de septiembre) y el Día de las Jornadas Europeas de Patrimonio (en el mes de septiembre).