Los empresarios del sector turístico malagueño, perteneciente a las patronales Aehcos (hoteles), Mahos (hosteleros) y Aeplayas (negocios de playa) han afirmado este lunes que la suspensión de las líneas de Alta Velocidad que unen Andalucía y Madrid tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) está dejando ciertos efectos de bajada de afluencia de visitantes pero han restado importancia, de momento, a ese impacto dado que el mes de enero se sitúa en plena temporada baja y es, por tanto, donde Málaga y la Costa del Sol registran menor llegada de visitantes.

"Ineludiblemente, ese flujo de personas que bajaban a Málaga y que ahora tienen el inconveniente de que se ha cortado esa vía, está repercutiendo, sobre todo en el turismo corporativo (en referencia al segmento MICE de reuniones y congresos)", ha comentado el de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, durante la jornada inaugural de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, que se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga.

Los hoteleros, que dicen no manejar aún datos de bajadas de reservas, hablan por ahora de un "mínimo impacto", que vinculan al hecho de que esta "grandísima desgracia" haya ocurrido en el momento menos intenso de la temporada turística, aunque Málaga, según ellos mismos apuntan, "ya casi no tiene temporada baja".

"Pero sí, efectivamente, está repercutiendo, según los indicios que tenemos, en el turismo corporativo y algunos viajes. Hay que agradecer a Iberia y a Air Europa que han dispuesto una cantidad de vuelos que están totalmente llenos, muchísimas plazas a disposición de los viajeros que vienen a Málaga, pero cierta repercusión va a haber", ha explicado El responsable de Aehcos, que espera que, a partir de la semana, con el restablecimiento de las vías de Alta Velocidad, "empecemos a olvidar esta pesadilla y que el Gobierno ponga todas las medidas para que esto no vuelva a pasar".

La afección es, sobre todo, el turista nacional, que es el que mayor uso hace del tren para venir desde Madrid hasta Andalucía.

"Afecta más al nacional, sí, absolutamente, e insisto, en que se da la circunstancia de que se da en temporada baja. La importancia del tráfico internacional es cada día mayor, es impresionante. El Aeropuerto sigue impresionantemente bien, incluso en enero. Y las previsiones que hay para este año son de crecimiento, no quizás a doble dígito, como casi fue el año pasado, pero el Aeropuerto sigue creciendo", ha apuntado.

Sin temor, por ahora, de cara a la Semana Santa

¿Hay temor de una posible afección a las reservas hoteleras para Semana Santa. Los hoteleros, por ahora, lo descartan. "No, absolutamente para nada. Es una desgracia y hoy desgraciadamente las noticias ocurren a una velocidad muy grande y a la misma velocidad la gente olvida, y sabe que el avión y el tren son los medios de transporte más seguros que existen, mucho más que el coche y eso es una realidad, pero ha pasado lo que ha pasado, que es una lamentable desgracia", ha aseverado Luque.

La patronal Aehcos, como el resto de empresarios turísticos, reclaman al Gobierno unamejoraa de todo el tema de lamovilidadd en Málaga, tanto ferroviaria como carreteras.

"Hemos sabido que en las Rodalies, el Gobierno van a invertir 8.000 millones de euros. Y aquí todavía estamos con el tren. Es verdad que hay un proyecto, pero los malagueños, que contribuimos con generación de riqueza al erario público, necesitamos también que se nos mire para nuestra infraestructuras ferroviarias, sobre todo el tren del litoral y la de movilidad, las carreteras, que hay mucha pendiente (por ejemplo, todavía no se ha hecho la conexión norte con el aeropuerto, que es una necesidad imperiosa, y muchas otras)", ha afirmado Luque.

En este sentido, Aehcos, que representa a más de 350 hoteles de la provincia (más del 60% de las plazas hoteleras existentes) cree que La verdad tabnto los empresarios tienen que hacer más de "lobby" para que se produzca por parte del Ejecutivo esa mejora de infraestructura.

¿De todo esto puede quedar un daño reputacional para el turismo de Málaga y la Costa del Sol? Luque insiste en que, "afortunada o desgraciadamente", pese a tragedias como esta la vida cotidiana y los viajes no dejan de fluir, pero advierte de la necesidad de que "se tomen todas las medidas para que la seguridad aumente y que se esclarezca definitivamente qué es lo que ha pasado y que se pongan los medios para que no vuelva a pasar".

"Esto en el siglo XXI y además, con el orgullo de la nación, que era la Alta Velocidad, pues amerita meterle mano rápido y poner soluciones que tranquilicen a la ciudadanía y a todos los viajeros", afirma.

"Que lo antes posible se restablezca la línea"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas) y de las federaciones andaluza y nacional, Manuel Villafaina, han admitido también han percibido en este mes de enero una afluencia algo menor de clientes que otros años, aunque han coincidido en que "partimos de la base de que enero el mes más flojo del año, que además ha venido lluvioso, lo que también afecta".

"Para nosotros el AVE es una arteria principal de comunicación, sobre todo con Madrid, e indudablemente algo afecta. Lo vemos sobre a través del tema de alojamientos. Sobre todo, la parte de la capital. Lo vemos con preocupación pero también viendo que lo antes posible se pueda reestablecer la línea, que para nosotros es importante", ha explicado.

Frutos señala que lo más importante es que se recupere la confianza en un medio de transporte, el tren, que ha sido seguro hasta hoy. "La incidencia de esta catástrofe a todos nos tiene un poco preocupados, pero entendemos que se va a abrir con total garantía y que se va a recuperar la confianza", ha aseverado Frutos, que confía en que todo este asunto no se traduzca en un daño reputacional para el destino Costa del Sol y Málaga.

"Esperemos que no, que las vías se abran con la garantía oportuna, que entendemos que así se hará, y por tanto, recuperando la confianza totalmente en el tren", ha añadio.

"Hemos detectado miedo al tren"

Manuel Villafaina, representante de Aeplayas (el segmento de los populares chringuitos), ha abundado en este tema. "Lo más importante es que la gente vuelva a confiar en el tren, en los AVE. Hemos detectado gente de La Mancha y de Madrid, que solían venir los fines de semana no lo han hecho. Y lo que hemos detectado más es el miedo que han cogido a este medio de transporte. Y eso nos puede hacer mucho daño, lógicamente. Esperemos que en unos días esto pase absolutamente y vuelva la normalidad y la confianza", ha expuesto.

Villafaina ha dicho que el Gobierno se debe de "preocupar" por el turismo, uno de los grandes pilares económicos del país. "Si la gente no tiene confianza para viajar e ir a un destino como la Costa del Sol, nos costaría mucho volver a levantarnos", ha comentado.

Para el presidente de Aeplayas, el Ejecutivo tiene que recuperar "cuando antes" la normalidad en el transporte de cara al turismo, con las inversiones que ello requiera. "Están obligados a hacerlo y cuanto antes mejor", ha insistido.

"No estamos dando la imagen que convendría"

Otra aportación a este debate ha sido la del presidente de la Mesa del Turismo, Joan Molas, que ha dicho que observan "con preocupación" esta situación. "No estamos dando la imagen que convendría", ha dicho a los periodistas.

Molas ha sostenido "no vendría mal una acción conjunta" del Gobierno español, desde Turespaña, y las consejerías de Turismo de las comunidades más afectadas por los problemas ferroviarios, entre ellas Andalucía al no haber "actividad".

Además, ha demandado una "fecha definitiva" para la reanudación del servicio, pues tiene "dudas" sobre la fecha anunciada, en torno al 7 de febrero, y ha abogado por "dar confianza" a agencias de viajes, turoperadores y clientes" y sobre todo al sector del turismo de negocios.