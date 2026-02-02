Sindicatos de la EMT dan un plazo de 15 días para que la empresa materialice los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de autobús

Las fuerzas sindicales Astua, Sitemt, UGT y CSIF, que agrupan a 14 de los 21 delegados del comité de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT), han mostrado este lunes su "indignación" y su "inmensa preocupación actual" tras los acuerdos alcanzados el pasado día 26 de noviembre con la dirección de la compañía que permitieron desconvocar la huelga de conductores de autobús prevista para las fechas de la campaña navideña. Los representantes laborales afirman su descontento respecto al grado de materialización de esos puntos acordados y advierten que, de no obtener "resultados finales" en el plazo de 15 días, tomarán las "medidas necesarias", aunque sin especificar de momento cuáles serían.

"Actualmente no hemos llegado a acuerdo con la empresa en prácticamente ninguno de los puntos acordados, más allá de una mejora importante en horarios, tras las modificaciones realizadas en el departamento responsable", afirman en un comunicado estas fuerzas sindicales.

En materia de compra de vehículos, los representantes laborales apuntan: "Estamos viendo como los plazos de llegada están siendo más irregulares de lo que se nos presentó, en un primer momento, desde el Ayuntamiento de Málaga".

Desplazamientos de turnos y tema de talleres

Además, señalan que aún no han iniciado "ninguna negociación" para los puntos acordados en materia de desplazamientos de turnos partidos, así como la realización del curso de formación CAP en horas de trabajo.

Un autobús de la EMT de Málaga. / L. O.

"También parecen lejanos los acuerdos sobre el departamento de talleres. Actualmente, la propuesta de la empresa sobre los puntos acordados dista mucho de las pretensiones que se plantearon encima de la mesa, en el acuerdo de desconvocatoria de huelga. Tanto la dirección como el responsable de talleres siguen mostrando propuestas conservadoras e incluso con variantes que podrían empeorar la situación actual", comentan.

"Por todo ello, nos vemos obligados a lanzar la presente nota de prensa, para mostrar nuestra indignación y preocupación por las posturas de la EMTSAM ante los acuerdos firmados. Obviamente y como representantes de la plantilla de la EMTSAM tomaremos las medidas necesarias en caso de no obtener resultados finales en 15 días", advierten.

Acuerdo antes del arranque de la Navidad

El pasado 26 de noviembre de 2025, Astua, Sitemt, UGT y CSIF, tras una maratoniana jornada de reuniciones anunciaron un acuerdo con la EMT que evitó la huelga. Entre los puntos que hicieron posible el acuerdo, figuraba una implantación de horarios del servicio "de acuerdo a la demanda real" y la aprobación por parte del consejo de administración de la EMT de un presupuesto de 170 millones de euros para la renovación de la flota.