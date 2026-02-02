Más suelo hotelero en el Este de Málaga: Urbanismo reactiva la operación de la Bobby Logan

El Ayuntamiento de Málaga impulsa un hotel en la antigua discoteca Bobby Logan y abre la puerta a su demolición en Pedregalejo. La Junta de Gobierno Local aprobará este martes la admisión a trámite de una iniciativa privada para elaborar un estudio de ordenación en el ámbito SUNC-O-LE.2 ‘Arroyo Pilones’, en el distrito Este. El paso supone reactivar una operación urbanística bloqueada desde la entrada en vigor del PGOU de 2011 y plantea un cambio de calado: la parcela donde se ubica la antigua discoteca Bobby Logan pasaría de uso comercial a hotelero, con la demolición del edificio actual, mientras que al otro lado del arroyo se recupera el uso residencial.

El movimiento llega con polémica añadida. La Asociación de Vecinos de Pedregalejo rechaza la demolición del inmueble —antiguo cine Lope de Vega y después sala Rolling—, construido en 1962 por el arquitecto Andrés Escassi y recogido en la Guía Histórico-Artística de Málaga como ejemplo del llamado estilo del relax. Los vecinos defienden que el edificio se conserve y se destine a equipamiento cultural o social, y critican el giro hacia un uso turístico.

El trámite está promovido por Componentes Textiles Industriales S.L. y afecta a dos submanzanas con fachada a la avenida Juan Sebastián Elcano, separadas por el arroyo Pilones.

La situada al oeste (734,51 m²) linda al norte con edificaciones anexas a la Parroquia del Corpus Christi y se corresponde con el entorno de la Bobby Logan , con acceso por calle Ventura de la Vega .

La del este (1.700,39 m²) limita con viviendas unifamiliares adosadas con acceso por calle Fernández Shaw.

En el PGOU vigente, el sector quedó clasificado como suelo urbano no consolidado ordenado, con uso comercial y desarrollo mediante estudio de detalle y sistema de actuación por compensación. El avance que se impulsa ahora propone modificar esas previsiones: más edificabilidad, cambio de usos y una nueva forma de gestionar la ejecución, diferenciando dos zonas (una a cada lado del arroyo).

Reurbanización de Practicante Pedro Román

Entre las mejoras asociadas al plan figura la reurbanización de la calle Practicante Pedro Román, con el objetivo de mejorar la conexión peatonal entre Juan Sebastián Elcano y el litoral. La actuación contempla la renovación de bordillos y acerados, reasfaltado, mejoras de alumbrado, ajardinamiento, arbolado y la sustitución de infraestructuras que se consideran deficientes.

El documento que se admite a trámite plantea una ejecución independiente a cada lado del arroyo Pilones y se apoya en una idea principal: sustituir el edificio de la antigua Bobby Logan y asignarle un uso que, según se argumenta en el avance, resulte viable y permita activar por fin un sector que lleva años sin desarrollarse.

La propuesta fija, además, una actuación a dos velocidades. Por un lado, posibilita un desarrollo inmediato para la parcela de la Bobby Logan; por otro, plantea una ordenación a medio plazo para el resto del ámbito. En paralelo, el avance habla de una recomposición volumétrica del conjunto, de recuperar el uso residencial en las parcelas situadas al este del arroyo y de introducir una mejora ambiental en el borde del cauce.

En lo concreto, el sector se divide en dos subámbitos:

SU.LE.a , correspondiente a la parcela del edificio de la antigua Bobby Logan .

SU.LE.b, integrado por las parcelas ubicadas al otro lado del arroyo Pilones.

Zona A: uso hotelero para sustituir la Bobby Logan

Para el subámbito SU.LE.a, se propone un uso hotelero, sustituyendo el planteamiento comercial del PGOU. El avance justifica este cambio en la necesidad de encontrar una actividad que haga realmente desarrollable el ámbito, que aporte variedad de usos y permita configurar un volumen “interesante” en esta esquina de Pedregalejo.

En cuanto a la ordenación, el edificio previsto en sustitución del actual se ajusta a los retranqueos exigidos respecto a los inmuebles colindantes y al arroyo. También se mantiene la alineación al vial del edificio existente. La altura propuesta es de planta baja + 3 plantas + ático.

Zona B: vuelta al residencial al otro lado del arroyo

Para el subámbito SU.LE.b, el avance plantea un uso residencial, al considerarlo más coherente con el uso predominante del entorno y con la reconsideración de la operación prevista en el PGOU. En esta zona se proponen dos piezas residenciales, determinadas en parte por los retranqueos obligatorios y con una altura menor hacia la calle lateral, para favorecer la integración con el tejido urbano.

El documento sostiene que esta ordenación recompone una pieza urbana actualmente mal definida.

Más edificabilidad y actuación ambiental sobre el arroyo

La propuesta incrementa la edificabilidad en 656,22 m² respecto a lo previsto en la ficha del planeamiento. El aumento de aprovechamiento se fija en 127,84 m².

En cuanto a la mejora ambiental del arroyo, la entidad promotora ha aportado un estudio hidrológico que deberá remitirse para su informe. La solución planteada se basa en la construcción de un murete en ambos márgenes del arroyo Pilones. Su coste se repartirá de forma proporcional al aprovechamiento de cada zona, una vez se fijen los coeficientes definitivos.

Los vecinos piden conservar el edificio como equipamiento

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se opone a la demolición y al cambio de uso hacia lo hotelero. Recuerdan que el inmueble tuvo protección arquitectónica en el PGOU de 1983, que se retiró en el de 1997, y que en el PGOU de 2011 se mantuvo la integridad del edificio. La entidad vecinal reclama que el conjunto se oriente a equipamientos y usos culturales para el barrio y denuncia que Pedregalejo “ya tiene bastante” presión turística.