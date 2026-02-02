Sucesos
Tres detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Pedregalejo
La agresión se produjo en una zona de ocio de la calle Bolivia, donde la víctima fue localizada con graves heridas de arma blanca en el pecho
Un hombre de 35 años ha resultado herido de gravedad en Málaga esta pasada noche del domingo tras ser agredido con un arma blanca en un incidente que investiga la Policía Nacional. Fuentes policiales han informado este lunes de que tres personas ya han sido detenidas por su presunta implicación en los hechos, que se han producido en la calle Bolivia, en el barrio malagueño de Pedregalejo.
Los hechos se produjeron antes de la medianoche, cuando varias llamadas a Emergencias 112 alertaron de la presencia de un hombre herido en la zona de ocio de esta popular calle de la zona este. Los alertantes aseguraban que la víctima presentaba lesiones de arma blanca a la altura del pecho y mucha sangre, por lo que el centro coordinador movilizó a los sanitarios del 061 y a efectivos de la Policía Local y Policía Nacional. Los médicos estabilizaron a la víctima y la trasladaron al Hospital Regional, donde permanece ingresado en la UCI. El diario Málaga Hoy, que ha adelantado el suceso, ha informado de que la víctima tiene afectado un pulmón.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que inició las pesquisas para aclarar las circunstancias de la agresión, ya ha detenido a tres personas entre las que estaría el presunto autor material de la agresión con arma blanca. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos, han añadido las fuentes.
