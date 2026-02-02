Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tercer hospitalEl tiempoEmbalsesApuñalamientoParqueAbandonoTurismoAlquilerMálaga CF
instagramlinkedin

Empresas

La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmiento como nuevo presidente de la cooperativa

El hasta ahora director técnico pasa a presidir la cooperativa en relevo de José Linares, que ha estado tres años al frente, en una decisión que se ha tomado de forma unánime

David Sarmiento, nuevo presidente de la junta rectora de la cooperativa de subtropicales Trops, con sede en Vélez-Málaga.

David Sarmiento, nuevo presidente de la junta rectora de la cooperativa de subtropicales Trops, con sede en Vélez-Málaga. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La cooperativa malagueña de subtropicales Trops, con sede en Vélez-Málaga, ha elegido por unanimidad a David Sarmiento como nuevo presidente de su junta rectora. La decisión se tomó por unanimidad el pasado viernes 30 de enero durante la celebración de la asamblea general de la sociedad cooperativa, que destaca el "carácter multitudinario" que tuvo esta cita y que como "clave" este nombramiento de cara al futuro de la compañía.

Ingeniero agrónomo de formación, David Sarmiento (52 años) ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Trops, a la que se incorporó hace 26 años. "Hasta ahora director técnico de nuestra cooperativa, su elección como presidente refleja el reconocimiento, el cariño y la confianza de los socios hacia una figura profundamente ligada al crecimiento, la profesionalización y los valores de la organización", ha señalado este lunes la cooperativa.

La nueva junta rectora, presidida por David Sarmiento, está compuesta por un total de once miembros e incorpora consejeros representantes de todas las zonas productoras en las que opera Trops: Málaga, Granada, Cádiz, Portugal y la Comunidad Valenciana. "Una composición plural y equilibrada que refuerza la representatividad territorial y el alto nivel técnico y humano del nuevo órgano de gobierno", asegura.

La nueva junta rectora de la cooperativa de subtropicales Trops, presidida por David Sarmiento.

La nueva junta rectora de la cooperativa de subtropicales Trops, presidida por David Sarmiento. / L. O.

Respaldo al proyecto de Trops

Para Trops, la elección por unanimidad y la "elevada participación" registrada en la asamblea son una "clara muestra" del respaldo al proyecto y al liderazgo de David Sarmiento, así como a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

"Bajo la presidencia de Sarmiento y con una junta rectora de perfiles de muy alto nivel, en Trops continuaremos avanzando en el plan estratégico ya iniciado, centrado en la excelencia y la calidad de la fruta, el apoyo al agricultor para mejorar rendimientos y costes, y la garantía de un retorno justo por su producción", apunta.

Gratitud a José Linares

La empresa cooperativa veleña dice que seguirá trabajando para contar con equipos humanos "alineados y comprometidos con su propósito", reforzando su competitividad y aumentando sus capacidades para ofrecer "el mejor servicio posible, en línea con las exigencias y la confianza depositada por los socios".

Noticias relacionadas

La nueva dirección de Trops han querido agradecer a la anterior junta rectora su labor y compromiso, y en especial a su presidente, José Linares, por sus tres años en la presidencia y 22 años como miembro de la misma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  2. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  3. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  4. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  5. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  6. Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
  7. Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
  8. Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia

Sindicatos de la EMT dan un plazo de 15 días para que la empresa materialice los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de autobús

Sindicatos de la EMT dan un plazo de 15 días para que la empresa materialice los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de autobús

El TSJA confirma 20 años de cárcel para un hombre por abusar de cuatro de sus sobrinas

Oportunidad en Málaga: estudio luminoso, amueblado y a estrenar por 199.900 euros

Oportunidad en Málaga: estudio luminoso, amueblado y a estrenar por 199.900 euros

Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento franciscano de Málaga que fue discoteca

Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento franciscano de Málaga que fue discoteca

De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos

De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos

La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmiento como nuevo presidente de la cooperativa

La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmiento como nuevo presidente de la cooperativa

Colocan la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga: “Ya no tiene vuelta atrás”

Colocan la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga: “Ya no tiene vuelta atrás”

La EMT de Málaga abre una bolsa de empleo con 150 plazas para conductores y personal de repostado

La EMT de Málaga abre una bolsa de empleo con 150 plazas para conductores y personal de repostado
Tracking Pixel Contents