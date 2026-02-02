La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmiento como nuevo presidente de la cooperativa

La cooperativa malagueña de subtropicales Trops, con sede en Vélez-Málaga, ha elegido por unanimidad a David Sarmiento como nuevo presidente de su junta rectora. La decisión se tomó por unanimidad el pasado viernes 30 de enero durante la celebración de la asamblea general de la sociedad cooperativa, que destaca el "carácter multitudinario" que tuvo esta cita y que como "clave" este nombramiento de cara al futuro de la compañía.

Ingeniero agrónomo de formación, David Sarmiento (52 años) ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Trops, a la que se incorporó hace 26 años. "Hasta ahora director técnico de nuestra cooperativa, su elección como presidente refleja el reconocimiento, el cariño y la confianza de los socios hacia una figura profundamente ligada al crecimiento, la profesionalización y los valores de la organización", ha señalado este lunes la cooperativa.

La nueva junta rectora, presidida por David Sarmiento, está compuesta por un total de once miembros e incorpora consejeros representantes de todas las zonas productoras en las que opera Trops: Málaga, Granada, Cádiz, Portugal y la Comunidad Valenciana. "Una composición plural y equilibrada que refuerza la representatividad territorial y el alto nivel técnico y humano del nuevo órgano de gobierno", asegura.

Respaldo al proyecto de Trops

Para Trops, la elección por unanimidad y la "elevada participación" registrada en la asamblea son una "clara muestra" del respaldo al proyecto y al liderazgo de David Sarmiento, así como a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

"Bajo la presidencia de Sarmiento y con una junta rectora de perfiles de muy alto nivel, en Trops continuaremos avanzando en el plan estratégico ya iniciado, centrado en la excelencia y la calidad de la fruta, el apoyo al agricultor para mejorar rendimientos y costes, y la garantía de un retorno justo por su producción", apunta.

Gratitud a José Linares

La empresa cooperativa veleña dice que seguirá trabajando para contar con equipos humanos "alineados y comprometidos con su propósito", reforzando su competitividad y aumentando sus capacidades para ofrecer "el mejor servicio posible, en línea con las exigencias y la confianza depositada por los socios".

La nueva dirección de Trops han querido agradecer a la anterior junta rectora su labor y compromiso, y en especial a su presidente, José Linares, por sus tres años en la presidencia y 22 años como miembro de la misma.