El turismo de Málaga saca pecho en el salón H&T y llama a los jóvenes: "Proporciona una maestría que es un pasaporte para cualquier lugar del mundo"

El Salón de Innovación en Hostelería (H&T) celebra su vigesimoctava edición con la participación de más de 600 empresas y entidades especializadas de los ámbitos de equipamiento y servicios, (100 más que en la pasada edición). Administraciones públicas y entidades sectoriales han lanzado este lunes en la inauguración un mensaje unánime sobre el papel del sector hostelero, hotelero y turístico como tractor económico y motor de empleo a través en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, junto con la aplicación de la inteligencia artificial, el emprendimiento y la gestión del talento.

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha lanzado un mensaje a los jóvenes, a los que ha dicho que tienen ante ellos "una industria que ha dejado de ser local para ser global", que proporciona una "maestría" que constituye un "pasaporte para emprender en cualquier lugar del mundo".

Por su parte, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, ha dicho que "la gente joven debe ver nuestra industria turística como una oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente".

Empleo estable para jóvenes

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha comentado que el salón "ha sabido consolidarse como referente de la hostelería y el turismo en Andalucía y en toda España" y ha añadido que es "un punto de convergencia de talento, innovación, visión empresarial y ambición colectiva, de un sector que en 2025 dio empleó a 312.000 personas, casi un 3% más que en 2024”.

El sector turístico "significa empleo estable, oportunidades reales para jóvenes profesionales, recursos para nuestras comunidades rurales y urbanas y una proyección internacional que pone a Andalucía en el mapa de las grandes economías turísticas del mundo", ha manifestado.

Ayudas Pymetur para la hostelería

También ha anunciado que las ayudas Pymetur incorporarán por primera vez a la hostelería como beneficiaria, con hasta 200.000 euros que permitirá a los establecimientos presentes en el Registro de Turismo de Andalucía ejecutar obras para mejorar la accesibilidad o la adaptación climática de sus negocios.

"Andalucía ha venido desarrollando una estrategia integral que sitúa la sostenibilidad, la innovación y la cualificación profesional como los pilares de nuestro modelo turístico. El sector que representamos tiene una responsabilidad social y económica enorme. Representa empleo estable, oportunidades para jóvenes profesionales, recursos para nuestras comunidades rurales y urbanas, y una proyección internacional que pone a Andalucía en el mapa de las grandes economías turísticas del mundo", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la incorporación formal de la hostelería en el organigrama de la Consejería fue "una decisión de carácter estructural que representa un giro histórico en nuestra gestión pública".

"Un reconocimiento explícito de que la hostelería es parte fundamental de nuestro modelo turístico y económico”, ha puesto en valor destacando que la incorporación supone “mayor capacidad de interlocución con las empresas, una coordinación más eficaz entre la administración y los profesionales, y una respuesta más ágil y adaptada a sus necesidades", ha apuntado.

Bernal ha recogido el reconocimiento que han otorgado a su departamento los presidentes de Aehcos, José Luque; de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, y de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas), Manuel Villafaina, en agradecimiento al modelo de "cogobernanza" basado en el diálogo con los empresarios para la toma de decisiones estratégicas.

Según Javier Frutos, este modelo ha tenido "hitos" como la Ley de Turismo Sostenible, el rediseño de la participación en Fitur, el Plan de Conectividad Aérea o los incentivos al sector. "Ha funcionado y debe quedarse como forma de gobernar el turismo".

El acto de inauguración ha contado además con el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, entre otros.

Más de 152.000 trabajadores en Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha puesto de manifiesto el papel estratégico de la hostelería y la gastronomía y su contribución a la proyección de la marca Costa del Sol.

"El turismo es un motor que impulsa al conjunto de los sectores económicos”, ha señalado Salado. El peso del empleo turístico en la provincia es evidente, con más de 152.000 personas empleadas en el sector en 2025 según la EPA y 81.594 personas dadas de alta en la restauración, lo que supone más de la mitad del empleo turístico. Asimismo, Salado ha detallado la distribución del empleo por subsectores, con la hostelería como principal actividad.

H&T crece en dimensión

El Salón de Innovación en Hostelería H&T da este año un salto en cuanto a dimensión, alcanzando los 29.500 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento de 1.000 metros cuadrados más que en 2025, distribuidos entre la zona expositiva y el resto de espacios destinados a actividades y contenido.

Pese al incremento de espacios se ha vuelto a alcanzar una ocupación del 100% en los tres pabellones -los dos pabellones de FYCMA y la sala polivalente del recinto- en los que se presentan las últimas soluciones en equipamiento, servicios y gastronomía. El lunes 2 y el martes 3, el salón estará abierto de 10.00 a 19.00 horas, y el miércoles 4 de 10.00 a 16.30 horas.