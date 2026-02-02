Vox alerta del “crecimiento sin planificación” en Teatinos: más de 42.000 vecinos y 8.000 viviendas en camino

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha cargado contra el equipo de gobierno del PP por la falta de una estrategia “seria” para acompañar el fuerte crecimiento del distrito de Teatinos, un barrio que, según la formación, ya supera los 42.000 habitantes y encara la llegada de otras 8.000 viviendas en los próximos años. A su juicio, el desarrollo urbanístico avanza sin el refuerzo necesario de movilidad, servicios públicos y seguridad.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha puesto el foco en las nuevas promociones situadas detrás de la Universidad de Málaga, entre El Cónsul y Puerto de la Torre, donde —según expone— ya se aprecian problemas por falta de capacidad.

Gómez sostiene que las viviendas que se están entregando este año lo hacen con un transporte público insuficiente, al depender de un autobús circular que enlaza con la línea 14, con una frecuencia de 40 minutos, además de colas en horas punta y una “alarmante” escasez de aparcamientos. Aunque, afirma, el escenario “aún no es insostenible”, la edil advierte de que ya se perciben “los primeros atascos” y que la situación irá a más si no se actúa.

En este contexto, el grupo municipal anuncia que solicitará información para saber si el Ayuntamiento prevé un plan de movilidad, que considera obligatorio cuando se modifica de forma sustancial la composición de una zona. La concejala añade que no le sorprendería que no existiera, al sostener que en otros puntos de Málaga han denunciado una falta de planificación similar.

Efecto dominó: del campus al Centro de Málaga

La formación sostiene que el problema no se limita al distrito. “Cuando se crea un punto negro en una zona de la ciudad, el efecto dominó acaba afectando a todos los barrios”, ha señalado Gómez, que recuerda los episodios de colapso registrados en el pasado en los accesos a la Universidad de Málaga y que, según indica, llegaron a impactar incluso en el centro.

Además, VOX vincula el aumento de población a un déficit en planificación de educación y sanidad: “cada vez hay más vecinos, más estudiantes y más presión sobre los servicios”, afirma la edil, que subraya las dificultades de aparcamiento para muchos alumnos de la UMA.

En materia de seguridad, VOX eleva el tono y considera la situación “directamente indignante”. Según los datos aportados por la formación, Teatinos y Puerto de la Torre suman más de 77.000 habitantes, comparten unidad policial y cuentan únicamente con 49 agentes de Policía Local.

La edil cifra la ratio en 0,6 policías por cada 1.000 habitantes, frente al mínimo de 2 que marca —según VOX— el reglamento municipal. Con ese baremo, sostiene, serían necesarios más de 150 agentes, por lo que el déficit superaría el centenar.

Quejas vecinales: iluminación en Louis Pasteur y estado del skatepark

Vox también trasladará al Pleno reclamaciones concretas por seguridad vial, como la glorieta del bulevar Louis Pasteur, donde —según expone— el paso de peatones carece de iluminación y señalización adecuada. La edil asegura que han presentado un ruego para corregirlo: “Los vecinos no piden más badenes, piden algo tan básico como evitar una desgracia”, afirma.

La formación añade el deterioro del parque de skate, que describe como sucio, deteriorado y sin suficientes aparcamientos, como ejemplo de falta de mantenimiento del espacio público.

Ciudad de la Justicia: “saturada” y sin fechas para su ampliación

Por su parte, el parlamentario andaluz de VOX Antonio Sevilla ha llevado el foco a otro equipamiento de Teatinos: la Ciudad de la Justicia. Asegura que el edificio está saturado y que esa situación, sostiene, la reconocen profesionales del sistema judicial. Según Sevilla, la máxima autoridad de la Audiencia Provincial ha llegado a señalar públicamente que el inmueble está “apretado” y que no hay margen para crear nuevos juzgados por falta de espacio.

Sevilla recuerda que la ampliación depende de la Junta de Andalucía y que, según indica, el propio Gobierno andaluz admitió en 2022 que el edificio “nació pequeño”. Critica además que, pese a anuncios en 2022 y reiterados en 2025, “a día de hoy” no hay una licitación “real”, ni cronograma vinculante, ni fechas claras de inicio. Mientras tanto, afirma, solo se habrían ejecutado “parches internos”.

La formación anuncia que trasladará la situación al Pleno municipal para exigir medidas en movilidad, seguridad, servicios públicos y equipamientos, y advierte de que el “crecimiento desordenado” que atribuye al PP “será el gran problema de Málaga mañana”.

En paralelo, Sevilla ha anunciado iniciativas en el Parlamento andaluz para preguntar cuándo se comprometerá la Junta, con fechas concretas, a licitar y ejecutar la ampliación de la Ciudad de la Justicia, al considerar que Málaga no puede seguir con una “Justicia en provisional permanente”.