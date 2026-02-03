Acaba el refuerzo aéreo con Madrid al reabrirse en breve las vías de Adamuz

Iberia ponía fin este pasado domingo a los vuelos de refuerzo entre Madrid y la Costa del Sol, como consecuencia de la próxima reapertura de las vías férreas entre Andalucía y Madrid, a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. Después del trágico accidente del pasado 18 de enero, que de momento ya se ha saldado con 46 víctimas mortales, las conexiones aeroportuarias entre Málaga y la capital de España se incrementaron con casi 6.000 plazas adicionales, según confirmaba dicha compañía a este periódico.

Fuentes de Iberia señalaban este lunes que hace 15 días se reforzaba la línea con Barajas con dos vuelos adicionales a los habituales. Pero sólo un día más tarde se sumaba una tercera conexión diaria, igual que con Sevilla se agregaban tres vuelos al día de manera extraordinaria.

No sólo se mejoró la frecuencia, sino que algunos vuelos incrementaron su capacidad, al pasar a ser operados con aviones A-320 a A-321. Así, los refuerzos depararon en el caso de Málaga un incremento en hasta 5.856 plazas, que suponían un 57% de las que se venían ofertando a estas alturas de la temporada invernal.

No son las únicas líneas que se han incrementado a raíz de la suspensión del servicio ferroviario a la altura de Adamuz. Hasta el pasado domingo también se aumentaba hasta en un 85%, con 1.192 asientos adicionales, la ruta entre Madrid y Granada. Hasta hace dos semanas en dicha conexión aérea se ofertaban 1.400 asientos, como también ha apuntado Iberia.

Una característica especial de los vuelos ofertados durante estas dos últimas semanas pasa por la flexibilización de condiciones. Iberia ha recordado que en estas fechas, «dados los problemas en la línea ferroviaria, quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad, podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes». Además, el precio máximo por trayecto tuvo un precio máximo de 99 euros en el caso de la clase Turista.

Las compañías no han dejado de reiterar su pésame a los familiares y allegados de las víctimas (la última fallecía a las puertas de este pasado fin de semana). Asimismo los responsables han trasladado ánimos, deseando una pronta recuperación a las personas heridas y que aún requieren de cuidados de distinta consideración.

Más transportes alternativos

En cuanto a los refuerzos por carretera, Adif ya puso en servicio autobuses especiales para complementar el tránsito por tren entre Málaga y Córdoba y entre el Valle de los Pedroches y Madrid. Pero en la jornada de este lunes, compañías especializadas en transporte por carretera reconocían que las principales variaciones en las últimas semanas correspondían a traslados de grupos organizados.

Es decir, la mayoría de servicios en coche o autobús fletados de una forma especial y alternativa a aviones y trenes han partido de quienes habían previsto viajar de manera colectiva entre Madrid y Málaga.