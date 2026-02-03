Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un acertante de la Bonoloto en Málaga se lleva 4.654.585 de euros

El despacho 51.325, situado en Lagunillas, lugar donde ha sido validado el boleto ganador

Administración de Loterías situada en Lagunillas, 66

Administración de Loterías situada en Lagunillas, 66 / l.o.

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Málaga ha ganado más de 4,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 4.654.585,75 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.325 de Málaga, situado en Lagunillas, 66.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de febrero, ha estado formada por los números 13, 14, 21, 27, 36, 37. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 3.391.300,50 euros.

Noticias relacionadas

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 68.629 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 151 de Barcelona situada en Passeig de Fabra i Puig, 264; en el Despacho Receptor número 4.110 de Alicante, situado en Renato Bardin, 6; y en el número 64.795 de Salamanca, situado en Toro, 77.

Un ‘código secreto’ en la sangre: investigadores de Málaga descubren cómo predecir el cáncer colorrectal

