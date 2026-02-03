Sorteos
Un acertante de la Bonoloto en Málaga se lleva 4.654.585 de euros
El despacho 51.325, situado en Lagunillas, lugar donde ha sido validado el boleto ganador
EP
El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Málaga ha ganado más de 4,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 4.654.585,75 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.325 de Málaga, situado en Lagunillas, 66.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de febrero, ha estado formada por los números 13, 14, 21, 27, 36, 37. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 3.391.300,50 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 68.629 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 151 de Barcelona situada en Passeig de Fabra i Puig, 264; en el Despacho Receptor número 4.110 de Alicante, situado en Renato Bardin, 6; y en el número 64.795 de Salamanca, situado en Toro, 77.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Se suspenden todas las clases presenciales en Málaga mañana por las lluvias
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS