La memoria colectiva vertebra los actos homenaje por los 89 años de la masacre de La Desbandá

Hubo una vez, no hace mucho, que Málaga fue plató de un genocidio. Aquella película de terror se llamó 'La Desbandá', aunque algunos la recuerdan como 'La Huía'. Dos maneras de llamar a una misma masacre: la que se vivió en 1937, en plena Guerra Civil, cuando el bando franquista se afanó en exterminar a la población que peregrinaba de Málaga a Almería huyendo de la muerte. Entre 3.000 y 5.000 personas no pudieron salvarse. Ahora, 89 años después, las instituciones y asociaciones memorialistas se abanderan del recuerdo colectivo proponiendo actividades para luchar contra el silencio y el olvido.

"Las generaciones futuras deben saber exactamente qué ocurrió para que hagan todo lo posible para que no vuelvan a producirse", comienza la presentación Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. En el acto han intervenido Rafael Molina, presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga; y José luis Caballero, presidente del Foro por la Memoria de la Axarquía. Los eventos homenajísticos que proponen ambas asociaciones ponen en valor "la llama del recuerdo" y ya han comenzado esta semana en algunos puntos de la provincia.

Cartel para el homenaje en Vélez Málaga, del Foro por la Memoria de la Axarquía / Gloria Pérez

Actividades y marchas

El día 6 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar en Vélez-Málaga una conferencia y un posterior reconocimiento a las asociaciones de memoria. Además, durante los próximos 15 días seguirá habiendo actividades como la marcha que comenzará el día 5 y concluirá el sábado 14 de febrero en Almería. El cartel refleja, según explica Cabello, los 70 kilómetros de costa de Málaga a Nerja. "Se ve una ambulancia que fue a socorrer a la gente. Se ven caras de desesperación", indica.

Además, en el mismo Centro del Exilio de Vélez-Málaga donde tendrán lugar las conferencias, tendrá cabida la presentación del cómic 'Lecciones Robadas'.

'La soledad dentro de la masa' es el nombre que da título al cartel de la ofrenda floral que tendrá lugar el día 8 de febrero a las 11.30 en el Peñón del Cuervo. Molina ha explicado su significado: "Se puede ver a una mujer sola, porque las verdaderas heroínas eran ellas. Los hombres iban a la guerra. Iban en masa o en tumultos de gente, pero iban solas".

Cartel "La soledad dentro de la masa", de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga / Gloria Pérez

Polarización y odio

El odio ha sido co protagonista en el acto de presentación de los eventos por los 89 años de La Desbandá. Javier Salas ha iniciado una protesta verbal contra la polarización a la que se somente la sociedad civil y política. Unas palabras a las que se han sumado Rafael Molina y José Luis Caballero. "El odio solo genera situaciones dráticas como esta de genocidio de la población civil. Hay que desterrar el odio de la política actual", ha insistido Salas sin evitar compararlos hechos con la actualidad en Gaza o mencionar los gritos proferidos esta semana a Pedro Sánchez por una concejala del Partido Popular de un pueblo valenciano.