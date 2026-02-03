Adiós a la altura mínima para ser Policía Local en Andalucía: el nuevo decreto de acceso entra en vigor el 22 de febrero

La altura mínima deja de ser un filtro para opositar a la Policía Local en Andalucía. El nuevo decreto de la Junta que regula ingreso, promoción interna, movilidad, formación y convocatorias unificadas se publica este martes en el BOJA y entra en vigor en 20 días, el 22 de febrero, con cambios que afectan de lleno a miles de aspirantes: desde medidas de conciliación por maternidad hasta ajustes en pruebas físicas, baremación y psicotécnicos.

La supresión del listón de estatura busca, según la Junta, que los procesos selectivos prioricen la captación de talento por encima de condiciones físicas fijas y alineen a Andalucía con la práctica de otros cuerpos policiales en Europa que no establecen una altura mínima. Además, este requisito ya se había eliminado en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, por lo que había quedado desfasado ese filtro para la policía local andaluza. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ya apuntó en su momento que con este límite se "excluían a personas que estaban plenamente capacitadas, con talento, con vocación y con actitud". A partir del 22 de febrero, los procesos selectivos para entrar en la policía local priorizarán "el mérito, la preparación y el compromiso que deben de tener los policías locales, y no una cuestión como la estatura mínima".

El decreto incorpora medidas específicas de conciliación para aspirantes en situación de maternidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y evitar desventajas durante el proceso selectivo.

Formación: papel central del IESPA y posibilidad de homologaciones

La formación de los policías locales se articulará principalmente a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), junto con escuelas municipales (y escuelas acreditadas por el IESPA). Además, se prevé que el instituto pueda homologar cursos impartidos por otras entidades públicas o privadas.

La norma redefine el curso de ingreso para circunscribirlo al periodo estrictamente formativo y separar de él las prácticas en plantilla, que quedan bajo tutela municipal. Durante la tramitación y comunicaciones públicas se ha señalado una duración mínima de 650 horas lectivas para el curso y prácticas con un mínimo equivalente (en torno a 300 horas) en plantilla.

Además, se abre la puerta a desarrollar las condiciones necesarias para que el personal funcionario en prácticas pueda portar el armamento reglamentario, en línea con lo reconocido en otros cuerpos estatales.

Convocatoria unificada y nuevos baremos: cómo funcionarán

El decreto fija las condiciones para las convocatorias unificadas de pruebas selectivas. En esos casos, los ayuntamientos (mediante acuerdo plenario y convenio de colaboración) podrán atribuir a la consejería competente la convocatoria y gestión del proceso.

Además se establece un cambio en la baremación en las pruebas físicas y psicotécnicas de los exámenes, con estos cambios: