Aumenta el riesgo de inundaciones en Málaga antes las próximas lluvias: "El suelo ya no puede absorber más agua"

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y ahora Leonardo. En apenas 34 días de 2026, ya han pasado seis borrascas por Málaga, una sucesión que no ha dado tregua ni a los embalses ni al terreno, que ya no puede absorber más agua.

Según informan los expertos, la borrasca Leonardo arrastrará una masa de aire muy húmedo, con lluvias muy abundantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, debido a la presencia de un río atmosférico.

Este fenómeno, conocido como "ríos en el cielo", es una larga y estrecha banda en la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua concentrado, generalmente desde los trópicos hacia latitudes más altas. Por eso, suelen ser responsables de precipitaciones muy intensas, lluvias torrenciales y nevadas.

Pero el problema de esta nueva borrasca, advierten desde la Aemet, no es solo lo que cae, sino dónde cae. Y es que ahora en Málaga llueve sobre mojado, literalmente: "Los suelos ya tienen mucha humedad y las nuevas lluvias pueden provocar crecidas e inundaciones”, alertan desde la Aemet.

Las precipitaciones volverán a incidir sobre áreas que ya están sobresaturadas como lo está Málaga. Por ello, los expertos advierten de un riesgo elevado de que se produzcan más inundaciones, desbordamientos de ríos y grandes desprendimientos.

En este escenario, los mapas de absorción del suelo de la Aemet reflejan que ya no existe capacidad de drenaje del agua. Casi toda Andalucía aparece en verde oscuro, lo que significa que el terreno ha absorbido prácticamente toda el agua que puede: cada nueva lluvia se infiltra mucho menos y el exceso va directamente a ríos, arroyos y a la superficie.

Capacidad de los ríos de Málaga

El ingeniero técnico industrial malagueño e historiador Manolo Olmedo coincide con estas predicciones y apunta a la necesidad de actuar: "Está lloviendo sobre mojado. Hay obras que acometer lo antes posible para terminar estos desbordamientos, sobre todo en el puente antiguo de la Azucarera", avisa.

Olmedo señala, por otro lado, que el río Guadalmedina está bien dimensionado y que, en principio, no debería suponer un problema para la ciudad en su paso por el tejido urbano. En este cauce podría circular un caudal de unos 600 metros cúbicos por segundo, el que podría discurrir por el gran aliviadero de la presa del Limonero, que deriva directamente al río.

Puente en Cártama sobre el río Guadalhorce / Álex Zea

Sin embargo, cuando llegan episodios como este, las miradas se dirigen al río Guadalhorce, causante de las inundaciones ya habituales en Cártama, Campanillas y alrededores. Olmedo alerta del riesgo de desbordamiento tras la llegada de Leonardo: El cauce del Guadalhorce puede evacuar 4.000 metros cúbicos por segundo, pero por el puente antiguo de la Azucarera solo pueden pasar 600 metros cúbicos".

Esto quiere decir que aunque el Guadalhorce puede evacuar grandes caudales, el puente antiguo de la Azucarera actúa como un “cuello de botella”: si llega más agua de la que puede pasar por ahí, se acumula, sube el nivel y aumenta el riesgo de desbordamiento.

Con el suelo al límite y nuevas lluvias persistentes en camino, la situación vuelve a colocar a Málaga en un escenario de máxima vigilancia, con el foco puesto en los cauces y en los puntos donde el agua, cuando no puede filtrarse, busca salida por donde puede.