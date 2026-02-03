La borrasca Leonardo activa la alerta naranja en Málaga por la llegada de un río atmosférico

La borrasca Leonardo ha vuelto a poner a Málaga en alerta. La Aemet ha activado los avisos naranja y amarillo por lluvias en la provincia, en un nuevo episodio que llega sin dar tregua.

Y es que Leonardo es ya la sexta borrasca que pasa por Málaga en apenas 34 días de 2026, después de Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. Una racha continua que mantiene a los embalses al límite y a un suelo que, literalmente, ya no puede absorber más agua.

Tal y como informan los expertos, la borrasca Leonardo arrastrará una masa de aire muy húmedo, lo que provocará lluvias muy abundantes y extraordinariamente persistentes. La Aemet ha emitido un aviso especial por lluvias intensas, motivado por la presencia de un río atmosférico.

Este fenómeno, conocido como "ríos en el cielo", consiste en una larga y estrecha banda de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua concentrado, generalmente desde los trópicos hacia latitudes más altas. Estos ríos atmosféricos son responsables de precipitaciones muy intensas, lluvias torrenciales y nevadas.

Desde la Aemet advierten que el principal problema de esta nueva borrasca no es solo la cantidad de lluvia que trae, sino que en Málaga está lloviendo sobre mojado, literalmente "Los suelos ya tienen mucha humedad y las nuevas lluvias pueden provocar crecidas e inundaciones", alertan.

Alertas rojas y naranjas

Las lluvias serán especialmente significativas el miércoles y jueves en Cádiz y Málaga, donde seguirá lloviendo sobre zonas ya sobresaturadas de agua. Por este motivo, los expertos advierten de un riesgo elevado de inundaciones, desbordamientos de ríos y desprendimientos de tierra.

Málaga se encuentra bajo aviso naranja, mientras que en el conjunto de Andalucía se ha activado el aviso rojo en Grazalema, uno de los dos puntos críticos de la comunidad, donde se esperan acumulados superiores a los 200 litros en 24 horas y registros de hasta 140 mm en 12 horas.

En la provincia malagueña, toda la provincia estará en aviso y el miércoles se perfila como el día más complicado del episodio: Ronda será el punto más delicado, con una previsión de 100 mm en 12 horas y la posibilidad de superar los 150 litros en 24 horas, con el aviso activo durante toda la jornada, de 00:00 a 23:59.

En paralelo, la Costa del Sol, Guadalhorce, Antequera y Axarquía permanecerán en aviso amarillo durante todo el día por precipitaciones que podrían alcanzar 15 mm en una hora.

A todo ello se suman fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, con viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y oleaje de 3 a 4 metros.

La borrasca Leonardo se mantendrá, según las previsiones de la Aemet, hasta el próximo lunes, aunque miércoles y jueves serán las jornadas más adversas en el sur de Andalucía, con el miércoles como el día más crítico en Málaga.