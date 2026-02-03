Borrasca
La borrasca obliga a cortar varias carreteras en la provincia de Málaga
A partir del mediodía de este martes, la Junta ha procedido al corte preventivo de la A-7150, en Casares, la MA-366, que conecta Coín con Tolo y la MA-8302, que une Estepona con Genalguacil
Málaga continúa con las medidas para restringir la movilidad y evitar los desplazamientos e incidencias por el paso de la borrasca Leonardo. Por ello, la Junta ha procedido al cierre de dos carreteras de la provincia por riesgo de desprendimientos.
A partir del mediodía de este martes, la Junta ha procedido al corte preventivo de la A-7150, en Casares (punto kilométrico 19), por riesgo de inundación, y la MA-366, que conecta Coín con Tolox, ante el riesgo de desprendimientos. Otra de las carreteras cortadas es la MA-8302, en el tramo que conecta Estepona con Genalguacil.
Así lo ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en la comparecencia tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias, donde ha insistido en la necesidad de evitar los desplazamientos, tanto por las lluvias como por el viento, debido al peligro de desprendimientos, caída de árboles y taludes.
Restricciones y cierres
Esto se suma a un plan de medidas de la Junta de Andalucía que incluye la suspensión de actividad lectiva presencial y la recomendación de teletrabajo en toda Andalucía, menos en Almería. Además, ayuntamientos de toda la provincia, incluido el de la capital, han anunciado el cierre de parques, equipamientos culturales y deportivos, suspensión de actividades al aire libre, entre otros.
