Málaga refuerza su liderazgo como principal destino de inversión extranjera en Andalucía

Málaga consolida su posición como uno de los principales polos de atracción de inversión extranjera del país. Así lo refleja el Barómetro del Clima de Negocio en Málaga 2025 que sitúa a la provincia como la primera de Andalucía en recepción de flujos de inversión bruta extranjera durante 2024 y la tercera de España en captación de proyectos productivos greenfield, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

El informe, elaborado por la Fundación CIEDES y promovido por Promálaga y la oficina Málaga Open for Business, analiza tanto los flujos de inversión (las inversiones que llegan cada año a la provincia) como el stock acumulado, es decir, la inversión que permanece y se consolida en el territorio. En este sentido, Málaga registró en 2024 un flujo de inversión extranjera de 370 millones de euros, casi el 45% del total andaluz, triplicando la cifra del ejercicio anterior.

''La provincia de Málaga lidera tanto en flujos como en stock de inversión extranjera dentro de Andalucía, lo que demuestra no solo capacidad de atracción, sino de consolidación de proyectos a largo plazo'', destaca la directora gerente de CIEDES, María del Carmen García Peña.

Presentación del Barómetro del clima de negocio 2025 de la Fundación CIEDES en el Ayuntamiento de Málaga / Esperanza Mendoza

Crecimiento sostenido y sectores en expansión

En términos de stock de inversión, Málaga supera los 3.550 millones de euros, lo que representa cerca del 32% del total andaluz y un crecimiento del 9,13% respecto a 2022, por encima de la media nacional. Alemania y Estados Unidos encabezan los países con mayor capital asentado en la provincia, seguidos de Reino Unido, Francia y Dinamarca, con un crecimiento destacado de nuevas inversiones procedentes de países como Tailandia en los últimos años.

Por sectores, el informe subraya el fuerte dinamismo de la fabricación de productos metálicos, la construcción de edificios y la aparición de inversión extranjera en ámbitos como la consultoría, las actividades deportivas, los servicios financieros y auxiliares de seguros. A ello se suma el peso del comercio mayorista y la intermediación comercial en el stock de capital extranjero.

Málaga, referente nacional en proyectos greenfield

Entre 2020 y 2024, Málaga ha captado 224 proyectos de inversión productiva greenfield (inversiones y construcciones nuevas que se inician desde cero, sin limitaciones de infraestructura o trabajo previo), el 33% de los registrados en Andalucía, que han generado más de 23.000 empleos, casi la mitad del empleo creado por este tipo de inversión en la comunidad. España se sitúa como el sexto país del mundo en este tipo de proyectos, con Málaga como tercera provincia a nivel nacional.

''Lo relevante no es solo el flujo anual, sino el stock, lo que realmente se queda en el territorio'', subraya García Peña, quien insiste en la importancia de estos proyectos de nueva implantación frente a los de remodelación.

Confianza empresarial y atractivo del talento local

El barómetro incorpora una encuesta de percepción realizada a más de 100 empresas nacionales y extranjeras, así como a instituciones del ecosistema económico local. Los resultados reflejan un clima de optimismo generalizado: más del 70% de las empresas españolas afirma haber aumentado su facturación, mientras que las compañías extranjeras e instituciones mayoritariamente consideran que se ha mantenido

La localización geográfica, la seguridad y el capital humano son los activos mejor valorados. De hecho, cerca del 90% de las empresas señala la posición estratégica de Málaga como el principal factor de atracción, seguida de la calidad de vida y la capacidad para atraer talento, especialmente en sectores tecnológicos, donde las compañías buscan perfiles locales cualificados.

El teletrabajo emerge también como un elemento diferencial: el 71% de las empresas extranjeras considera que es un factor claramente atractivo de Málaga y un 5% de las empresas españolas y un 4% de las extranjeras cuentan con el 100% de su plantilla en modalidad remota.

Sostenibilidad y retos pendientes

La sostenibilidad gana peso en la estrategia empresarial: el 75% de las empresas extranjeras y el 65% de las españolas afirman contar con planes en esta materia, centrados principalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al trabajo decente, el crecimiento económico y la salud y el bienestar.

Málaga se proyecta como un destino sólido, competitivo y con un tejido empresarial preparado para afrontar los desafíos futuros, reforzando su papel como motor económico de Andalucía y referente a nivel nacional.