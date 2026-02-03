Un ‘código secreto’ en la sangre: investigadores de Málaga descubren cómo predecir el cáncer colorrectal

Al mirar donde nadie suele mirar, a veces se encuentran soluciones que hasta ahora pasaban desapercibidas. Eso es lo que le ha ocurrido a un grupo de investigadores andaluces, que ha descubierto que la sangre esconde un ‘código secreto’ que permite detectar, con gran exactitud, la presencia del cáncer colorrectal mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Este hallazgo supone un gran hito en la lucha contra este tumor, ya que abre la puerta a una nueva forma de diagnóstico precoz que podría realizarse a través de un simple análisis de sangre, evitando así pruebas más invasivas.

El estudio, publicado en la revista científica Genes & Diseases, tiene sello malagueño y cordobés. Ha sido liderado por Manuel Macías-González, investigador de Ibima Plataforma Bionandy del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y por Hatim Boughanem del Instituto Maimónides de investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), ambos miembros del Centro de Investigación Biomédica en Red en Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn) del Instituto de Salud Carlos III en Málaga.

Glóbulos blancos

En concreto, los investigadores han descubierto que los glóbulos blancos —las células que defienden nuestro organismo— contienen una “firma” o patrón genético que cambia cuando una persona tiene cáncer colorrectal, uno de los tumores más comunes del mundo.

Esta firma biológica, según los autores, tiene una precisión “muy superior” a la de los métodos actuales de detección temprana, pues al analizar esas variaciones, el equipo logró distinguir entre personas sanas y pacientes con una efectividad del 92%.

Para entender la relevancia de esta invetsigación, desde Ibima destacan el enfoque diferencial por el que apostaron los investigadores. En lugar de estudiar directamente el tumor, como es habitual, decidieron fijarse en los glóbulos blancos, las células del sistema inmunitario que circulan por la sangre

Código oculto

En ellas descubrieron un “código oculto”, una especie de firma biológica, definida por un patrón molecular característico, que revela los cambios que el cáncer provoca en el organismo “mucho antes de que aparezcan los síntomas”.

Para descifrar esa señal, el equipo utilizó una estrategia basada en el estudio del EPI transcriptómica, una técnica que analiza las modificaciones químicas del ARN mensajero que regulan su estabilidad y su expresión.

Labratorio de IBIMA / La Opinión

Esta aproximación les permitió examinar distintos niveles de información genética dentro de las células. En otras palabras, estudiaron cómo los glóbulos blancos "leen, interpretan y ensamblan las instrucciones genéticas”. Los investigadores afirman que el resultado fue “sorprendente”: Una de las capas analizadas logró detectar la presencia de cáncer con una precisión que supera los métodos actuales.

Nueva herramienta de diagnóstico

“Nuestros glóbulos blancos actúan como un espejo del cuerpo: reflejan las alteraciones que el cáncer genera incluso en sus fases iniciales”, explican los investigadores, que subrayan que este hallazgo abre la puerta a nuevas herramientas de diagnóstico precoz basadas en un simple análisis de sangre, más seguras, rápidas y accesibles para todos. Un nuevo recurso que, según Ibima, podría “cambiar por completo” la forma en que se diagnostica el cáncer colorrectal y mejorar el pronóstico de miles de pacientes.

Los investigadores creen que los cambios detectados en el material genético de los glóbulos blancos se deben a un estado de inflamación generalizada que se produce cuando el cáncer empieza a desarrollarse. “Esa inflamación altera el comportamiento normal del sistema inmunitario, y las células defensivas —nuestros glóbulos blancos— guardan la huella de ese desequilibrio”, señalan.

'Espejo del organismo'

“El cuerpo avisa antes de que el tumor sea visible, y lo hace a través de su propio sistema de defensa”, insisten los investigadores, que concluyen que los glóbulos blancos son un “un espejo del estado del organismo”, capaces de reflejar los primeros indicios de la enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas o lesiones detectables mediante otras pruebas.

El trabajo ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III, la Junta de Andalucía y fondos europeos FEDER, además del apoyo de programas de formación científica como el Plan Propio IBIMA y las becas Sara Borrell.