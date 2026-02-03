El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para "acertar en mayor medida"

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para solicitar que estudie la posibilidad de distinguir las comarcas del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol "para acertar en mayor medida en los avisos y predicciones meteorológicas".

Avisos propios

Santos ha reclamado que el Valle del Guadalhorce "pueda contar con avisos meteorológicos propios, ya que hasta el momento se hace siempre unido a la Costa del Sol".

Esa unión actual en los avisos "impide concretar ciertos avisos como el viento y las tormentas en invierno o las alertas por altas temperaturas en verano, que son muy diferentes a las de la Costa", ha destacado el regidor.

La medida "podría ser muy eficaz para concretar y acertar lo máximo posible en los avisos meteorológicos, que, a menudo, generan confusión a la ciudadanía al no diferenciar la Costa del Sol Occidental y el Guadalhorce, que, en muchas ocasiones, tienen efectos diferentes", ha insistido.

"Recientemente se han dado episodios en los que en la Costa del Sol las lluvias han sido de mayor nivel frente a las precipitaciones que se dieron en el Guadalhorce", ha añadido Santos.

Además, hace pocos días hubo "mucho viento" en el Guadalhorce "y no había ningún tipo de alerta debido a que en la Costa no había viento", y el Ayuntamiento de Coín decidió cerrar los parques de forma preventiva.

Cierres por la borrasca

Para este miércoles, ante la alerta naranja propiciada por la borrasca Leonardo, Coín ha decretado el cierre de parques, así como la cancelación de todas las actividades deportivas, culturales y lúdicas.

Estas medidas se suman a la suspensión de clases lectivas decretada por la Junta de Andalucía.