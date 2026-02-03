Avisos meteorológicos
El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para "acertar en mayor medida"
Santos ha reclamado que el Valle del Guadalhorce "pueda contar con avisos meteorológicos propios, ya que hasta el momento se hace siempre unido a la Costa del Sol" y añade que son muy diferentes las temperaturas y precipitaciones en el Guadalhorce que en la Costa
El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para solicitar que estudie la posibilidad de distinguir las comarcas del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol "para acertar en mayor medida en los avisos y predicciones meteorológicas".
Avisos propios
Santos ha reclamado que el Valle del Guadalhorce "pueda contar con avisos meteorológicos propios, ya que hasta el momento se hace siempre unido a la Costa del Sol".
Esa unión actual en los avisos "impide concretar ciertos avisos como el viento y las tormentas en invierno o las alertas por altas temperaturas en verano, que son muy diferentes a las de la Costa", ha destacado el regidor.
La medida "podría ser muy eficaz para concretar y acertar lo máximo posible en los avisos meteorológicos, que, a menudo, generan confusión a la ciudadanía al no diferenciar la Costa del Sol Occidental y el Guadalhorce, que, en muchas ocasiones, tienen efectos diferentes", ha insistido.
"Recientemente se han dado episodios en los que en la Costa del Sol las lluvias han sido de mayor nivel frente a las precipitaciones que se dieron en el Guadalhorce", ha añadido Santos.
Además, hace pocos días hubo "mucho viento" en el Guadalhorce "y no había ningún tipo de alerta debido a que en la Costa no había viento", y el Ayuntamiento de Coín decidió cerrar los parques de forma preventiva.
Cierres por la borrasca
Para este miércoles, ante la alerta naranja propiciada por la borrasca Leonardo, Coín ha decretado el cierre de parques, así como la cancelación de todas las actividades deportivas, culturales y lúdicas.
Estas medidas se suman a la suspensión de clases lectivas decretada por la Junta de Andalucía.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Se suspenden todas las clases presenciales en Málaga mañana por las lluvias
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS