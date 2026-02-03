Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CSIF denuncia saturación y sobrecarga en los Servicios Sociales municipales de Málaga

Ante la situación, la central sindical exige al Ayuntamiento el refuerzo inmediato de la plantilla, evaluación de riesgos psicosociales y un calendario de actuaciones con plazos definidos

Sede de los Servicios Sociales en el distrito de Teatinos.

Sede de los Servicios Sociales en el distrito de Teatinos. / L. O.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

El sindicato CSIF ha advertido de que los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga trabajan con una plantilla insuficiente, una situación que, según sostiene, está aumentando la sobrecarga laboral de los profesionales y puede afectar a la calidad de la atención que reciben los usuarios.

Málaga cuenta con doce centros repartidos por las Zonas Básicas de Servicios Sociales, donde prestan servicio equipos formados, principalmente, por trabajadores sociales, educadores y psicólogos, encargados de la intervención y el seguimiento de casos.

La central sindical asegura que el problema no es puntual. En un escrito remitido al área de Recursos Humanos y Calidad, CSIF sostiene que existe un déficit estructural que se arrastra desde hace tiempo y que, a su juicio, contraviene la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, al no garantizarse recursos humanos suficientes para una intervención “eficaz y de calidad”.

Expedientes al alza y tareas que “no corresponden”

Según el sindicato, la falta de personal se traduce en un aumento continuo del volumen de expedientes y en una reorganización interna que obliga a parte de la plantilla a asumir funciones por encima de las habituales del puesto. CSIF añade que los plazos de tramitación se han convertido en “inviables” y que esa presión dificulta una atención profesional adecuada a la ciudadanía.

CSIF vincula esta situación con un impacto directo en la salud de los trabajadores. Habla de más casos de estrés y de desgaste profesional ('burnout') y asegura que, en algunos casos, el escenario de presión ha terminado en bajas por incapacidad temporal.

En este contexto, el sindicato considera que el Ayuntamiento estaría incumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, al no garantizar una organización del trabajo que proteja al personal frente a riesgos psicosociales.

¿Qué pide CSIF al Ayuntamiento?

En su escrito, CSIF reclama al Consistorio un paquete de medidas concretas:

  • Refuerzo inmediato de la plantilla, con cobertura de vacantes y creación de nuevas plazas para que las cargas de trabajo sean asumibles.
  • Una evaluación específica de riesgos psicosociales, con participación sindical, y la adopción de medidas preventivas “reales”.
  • Un calendario de actuaciones, con medidas y plazos definidos por parte de la Administración.

“Vigilancia” y posibles nuevas acciones

El sindicato pide un “compromiso claro” con el servicio público, tanto para proteger los derechos de la plantilla como para garantizar la atención a los colectivos vulnerables. CSIF asegura que seguirá “vigilante” y avisa de que no descarta nuevas acciones si el Ayuntamiento no ofrece una respuesta concreta.

TEMAS

