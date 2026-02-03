La 'cuesta' de enero se cobra su peaje laboral de Málaga: destruye casi 11.200 empleos y deja 1.050 parados más

El mes de enero es habitualmente malo para el mercado laboral de Málaga (es temporada baja turística y hay salida de trabajadores de la hostelería y el comercio tras la campaña navideña) y este inicio de 2025 ha mantenido esa regla. La provincia ha registrado un incremento de 1.050 parados en el primer mes del ejercicio, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que deja la cifra total de desempleados en 110.295 personas.

En España, el desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 30.392 parados en el mes de enero y se sitúa en los 2,43 millones de desempleados.

El volumen de parados en la provincia es el más bajo para este mes desde 2008, cuando se registraban 100.241 desempleados. Con respecto a hace un año, el desempleo en Málaga ha descendido en 10.561 personas. La bajada internual del paro en Málaga es la tercera más significativa del país a nivel provincial tras las de Valencia (-15.074) y Sevilla (-12.662).

Servicios, el que más paga la 'cuesta' de enero

Por sectores económicos, el aumento mensual del paro está lógicamente acaparado por el sector servicios, con 1.472 desempleados más, seguido de la agricultura (108) y la industria (70). Por contra hubo reducción de desempleados en la construcción (-281) y en el colectivo de personas sin empleo anterior (-319), donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Caída del empleo

En cuanto al empleo, la Seguridad Social refleja una significativa caída de 11.198 afiliados en Málaga en la media de enero para un total de 727.760 cotizantes. El descenso mensual de empleo de Málaga ha sido el sexto más alto de España a nivel provincial tras Madrid (-37.448), Barcelona (-33.766), Valencia (-17.450), Alicante (-12.328) y Sevilla (-12.606).

En España se han perdido en enero 270.282 empleos, situando el volumen de cotizantes en 21,57 millones. La evolución interanual del empleo continúa siendo, en todo caso, positiva, con 477.818 trabajadores más que hace un año.

Un trabajador de la construcción en Málaga. / Álex Zea

La provincia de Málaga también presenta esta dinámica de aumento interanual de afiliados y tiene ahora mismo 24.008 empleos más que en enero de 2025, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentando las cifras más altas para este mes de toda la serie histórica.

Málaga es la cuarta provincia que más afiliados gana a nivel provincial tras Madrid (104.881), Barcelona (55.845) y Valencia (49.906).