Un desencuentro entre desconocidos: así fue el apuñalamiento en Pedregalejo

La víctima, un francés de 35 años que había estado tomando algo y jugando al billar con un amigo en un bar del paseo marítimo de Pedregalejo, pidió con un gesto a un grupo de jóvenes con los que se cruzaron en la calle Practicante Pedro Román que no le siguieran provocando. Eso no le gustó a uno de los miembros de la otra parte, que de forma inesperada sorprendió al galo con un golpe en el pecho que resultó ser una puñalada.

El agresor y sus tres acompañantes corrieron hacia un Mercedes blanco que había cerca del lugar de la agresión, se subieron al coche y desaparecieron a toda velocidad, pero un testigo tomó la matrícula. El amigo de la víctima le ayudó a recorrer lo que también es el último tramo del cauce del arroyo de Los Pilones hasta la calle Bolivia y pidieron ayuda.

Despliegue

Las llamadas a Emergencias 112 convocaron a varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y a los sanitarios del 061. Estos últimos estabilizaron a la víctima y la trasladaron a la víctima en estado grave al Hospital Regional, donde los especialistas de la UCI comprobaron que el arma blanca no le alcanzó el corazón por muy poco, pero sí le afectó un pulmón. Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional no tardaron en seguir la pista del vehículo y sus ocupantes, al parecer vecinos de la zona Centro. Cuando la Comisaría Provincial avanzó el lunes que había tres detenidos, los investigadores buscaban al cuarto.