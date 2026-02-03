Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por varios robos en bares y un vivero de Ronda

El investigado, que no dudaba en llevarse hasta los quesos que se encontraba, empleaba la fuerza para acceder a los negocios, en uno de ellos dos veces

El investigado accede a uno de los establecimientos.

El investigado accede a uno de los establecimientos.

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Ronda a un hombre por su presunta responsabilidad en cuatro delitos contra el patrimonio. Dos bares y un vivero de la localidad han sido objeto de robo a manos del investigado, que empleaba la fuerza para franquear los accesos a los negocios, uno de los cuales asaltó dos veces. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este martes de que objetivo era el dinero en efectivo de las cajas registradoras, aunque también se surtía de alimentos como quesos y pequeños electrodomésticos.

Los hechos tuvieron lugar entre el pasado mes de diciembre y el 21 de enero, periodo en el que se recibieron varias denuncias en las dependencias de la Policía Nacional de Ronda. Los afectados informaron de tres robos y un hurto en establecimientos comerciales, por lo que el Grupo Operativo Local, con funciones propias de Policía Judicial, se hizo cargo de la investigación. Uno de los negocios, un bar, fue descubierto por su propietario con la puerta forzada. Echó en falta el dinero de la caja registradora, y, curiosamente, algunos alimentos, incluidos unos quesos. Durante las pesquisas se consumó un nuevo robo, en esta ocasión en un vivero. "El autor rajó la lona de una de las dependencias del negocio y, una vez en el interior, se apoderó igualmente de la caja registradora", han explicado.

Daños en una puerta.

Daños en una puerta. / L.O.

Doble robo en una taberna

Una taberna de la ciudad fue el siguiente objetivo del sospechoso, que lo asaltó dos veces. Primero deshabilitó el sistema de vigilancia del local, llevándose más de 1.500 euros y alimentos. Más tarde, regresó de nuevo al negocio fracturando un candado de una puerta, sustrayendo el dinero y hasta un microondas. Las pesquisas condujeron a la identificación del artífice de los hechos, que resultó detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

