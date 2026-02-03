Banca
Isidro Rubiales defiende el proyecto independiente de Unicaja, estudia crecer territorialmente por España y se abre a compras inorgánicas
El CEO de Unicaja celebra los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027 y dice que la entidad y sus accionistas tienen "claro" el rumbo para seguir desarrollando capacidades
El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado este martes que los resultados de 2025 (con 632 millones de beneficio) y los "logros" en el desarrollo del primer año del Plan Estratégico 2025-2027 ratifican su apuesta de la entidad por un proyecto independiente. Rubiales, durante la presentación en Madrid de los resultados, ha afirmado que existe una "posición clara" de los principales accionistas de Unicaja, que tiene su sede central en Málaga, de "no perder el foco" en hacer crecer la entidad y que, por tanto no existe "ninguna idea" de cambiar de rumbo.
"Pasado un año, seguimos más convencidos de lo que estábamos del futuro de este proyecto de manera independiente. Creo que nuestros accionistas también están más convencidos y tienen más claridad sobre centrarnos en el plan estratégico y seguir desarrollando capacidades", ha apuntado.
"Lo que decía hace un año, lo sigo diciendo ahora y creo que lo digo con más fuerza y con más razón. Creo que el tiempo nos ha dado la razón, o le ha dado la razón a los accionistas principales de este banco que siempre apostaron por un proyecto independiente, por un proyecto de seguir y de ser capaces de ejecutar el plan estratégico. Creo que hoy la situación refuerza el desempeño de este primer año", ha aseverado.
Unicaja, abierta a adquisiciones para crecer
El CEO de Unicaja ha afirmado además que Unicaja no descarta seguir creciendo de manera inorgánica utilizando el exceso de capital que posee que, a cierre de 2025, se elevaba a casi 2.200 millones de euros. Se refiere en este caso, no a operaciones de fusión con otras entidades, sino a adquisiciones selectivas de compañías que le permitan aumentar su volumen de negocio en determinadas áreas económicas y financieras.
"Las oportunidades de compra siempre las estamos analizando; otra cosa son las capacidades de lo que podemos comprar o no podemos comprar en función de nuestra posición financiera (..) Sobre una posible compra, he dejado abierta la puerta porque no hemos cerrado uno de los aspectos todavía que teníamos clave en el plan estratégico de qué herramientas utilizar y qué capacidad utilizar o seguir utilizando para crecer en consumo", ha explicado. En todo caso, ha señalado que tendría que darse "la vía adecuada" y encontrar una opción "que sea razonable, que sea atractiva y que tenga un retorno realmente rentable para nuestros accionistas".
De hecho, el plan estratégico del banco contempla esta posibilidad de crecimiento. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.
"En cualquier caso, no estamos hablando de fusiones, sino buscar oportunidades. Estamos analizando en otro nivel, desde luego no en el nivel de operaciones corporativas. Y ahí sí, se deja abierta esa posibilidad, porque estamos abiertos a estudiar todas las alternativas que pudiera haber en el mercado", ha añadido.
Por otro lado, el CEO de Unicaja no cree que, a corto plazo, vayan a darse operaciones de integración de entidades en el ámbito financiero, sobre todo después de que la fallida OPA del BBVA sobre el Sabadell.
"No sé si el valle será largo o será corto, pero desde luego no creo que ahora mismo, a corto plazo, existan muchos catalizadores para plantear operaciones corporativas en un sector que tiene un buen desempeño", ha estimado Rubiales. A su juicio, el buen comportamiento de las cifras de Unicaja es extensible, en general, a todo el sector financiero español, lo que habla de su estabilidad.
"Creo que esto no se trata de comer por que no te coman, se trata de hacer bien, de ejecutar bien y de centrarte en lo verdaderamente importante", ha explicado Rubiales, que ha recordado anteriores épocas de difcultad en la actividad comercial de Unicaja, debido, precisamente, a los procesos de concentración.
"Nos hemos tirado 12 años con integraciones. Y las consecuencias se han visto reflejadas en una clara falta de capacidad de dinámica comercial que, afortunadamente, en estos últimos años hemos sido capaces de revertir", ha asegurado. En su opinión, las operaciones corporativas deben siempre tener un retorno y no deben deteriorar la capacidad de funcionamiento de una organización.
Expansión de Unicaja a otros territorios
Sobre una posible expansión territorial de Unicaja, Rubiales ha traslado que están abiertos a esa posiblidad, sobre todo al crecimiento en áreas del mapa de España donde ahora mismo tiene menos presencia. "Siempre visualizamos aquellas zonas que pueden tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo económico. Nuestro modelo realmente tiene un grado de implantación en los terrenos que son origen de las cajas que dieron a la constitución de Unicaja, pero nuestra ambición es ser un banco nacional. Desde luego competimos como un banco nacional y, por lo tanto, nuestra aspiración es hacer negocio en cualquier sitio donde haya posibilidad de hacer negocio", ha recordado.
Eso incluye la psobilidad de abrir oficinas, aunque el cosejero delegado de Unicaja ha señalado que, actualemente, el híbrido entre lo físico y lo digital dentro del negocio bancario ofrece "más posibilidades".
"Sí que es verdad que estamos analizando permanentemente esa posibilidad de crecimiento, más con esa visión estratégica de ser un banco nacional, a pesar de que seguiremos manteniendo esa raíz y esos compromisos con nuestros territorios. Creo que las capacidades físicas y digitales te dan una posibilidad también de desempeño y desarrollo en territorios donde Unicaja no tiene hoy una presencia relevante", ha expuesto
Plan de reestrucutración
Rubiales también se ha referido a los últimas decisiones comunicadas por la entidad a los sindicatos, a los que se ha informado de un plan voluntario para este año de bajas incentivadas, con 100 plazas para trabajdores con 57 años cumplidos (una cifra parecida a la que se cubrió con éxito este pasado 2025). "Este no es un plan para reducir costes. Es un plan de renovación de plantilla, buscando nuevos perfiles necesarios para ese proceso de especialización, de adaptación a los cambios, sobre todo de ámbito tecnológico, de inteligencia artificial", ha apuntado
"Es un plan voluntario, por lo tanto, yo creo que es una buena medida para la plantilla, para aquellas personas que consideren que es un escenario que les favorece en su desarrollo personal, por lo tanto, no será un plan conflictivo, puesto que es voluntario y la experiencia que tuvimos en el año 2024 fue positiva en ese sentido", ha abundado. Rubiales ha detallado que las medidas son voluntarias y estima que "serán buenas para los trabajadores y para el banco también, porque permitirán esa capacitación mayor y esa captación de talento más especializado en los cambios que estamos afrontando".
Por otro lado, se ha referido a la intención de la entidad de realizar un proceso de ajuste del modelo de negocio ue supondría el cierre de determinadas oficinas y la apertura de otras nuevas.
"No tiene nada que ver, evidentemente, con ningún proyecto de cierre de oficinas. Es cierto que nosotros, ya en nuestro plan estratégico, teníamos diseñado un nuevo modelo de distribución que contemplaba varios aspectos. Uno fundamental es la mayor especialización, la mayor dimensión para poder ofrecer el mejor servicio a las oficinas. Estamos hablando de un nuevo modelo de distribución", ha defendido.
El sindicato Cesica, en concreto, afirma que son 20 las sucursales que, en una primera fase va a entrar en ese proceso (6 en Cádiz, 6 en Madrid, 6 en Málaga y dos en Sevilla). De ellas, 15 se integrarían en otros centros y cinco se transformarían en agencia financiera.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga