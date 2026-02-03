Málaga aprueba un nuevo polo logístico y empresarial en Castañetas con casi 245.000 metros cuadrados de suelo

Málaga avanza en la planificación de nuevo suelo logístico y empresarial, clave para reforzar su papel como nodo económico y logístico en el sur de Europa. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado un primer paso para impulsar un ambicioso plan privado un ámbito estratégico en un momento en el que Málaga acusa la falta de suelo productivo para atraer inversiones y actividad económica. El proyecto, todavía en fase embrionaria, se desarrollará en Castañetas, una zona degradada en el distrito Campanillas, al norte del término municipal, y suma 243.643 metros cuadrados de superficie.

La iniciativa ha sido admitida a trámite tras la propuesta presentada por la entidad Anfrasus e Hijos S.L., que promueve la elaboración del Plan Parcial de Ordenación del SUS-CA.11 ‘Castañetas’, un suelo clasificado como urbanizable sectorizado con uso global productivo, según recoge el PGOU de Málaga.

Un suelo estratégico para uso industrial y logístico

Tal y como explicó en rueda de prensa la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, el objetivo de este instrumento de planeamiento es ordenar el sector conforme a los criterios y directrices del PGOU, apostando de forma clara por el uso industrial y logístico como actividad predominante.

El planeamiento prevé grandes manzanas aptas para almacenes de gran tamaño, equilibrando este uso con actividades comerciales y empresariales. Estos últimos se concentrarán en puntos de centralidad bien conectados, favoreciendo así la integración del núcleo de Las Castañetas en el nuevo desarrollo.

La edil señaló que el Ayuntamiento desconoce si detrás de esta iniciativa, promovida por los propietarios de los terrenos, existe alguna gran cadena empresarial interesada en la futura explotación del ámbito, aunque apuntó que, por las características y dimensiones del desarrollo planteado, “es lógico pensar que haya un interés empresarial relevante”, si bien subrayó que el proyecto se encuentra aún en una fase inicial de tramitación. De hecho, este desarrollo aún deberá superar las siguientes fases administrativas antes de convertirse en una realidad.

Edificabilidad y reparto de usos

De la superficie total del sector, el plan contempla un máximo de edificabilidad distribuido de la siguiente forma:

45.731,84 m² para uso industrial

para 25.500 m² para uso empresarial

para 14.043,23 m² para uso comercial

Una distribución que, según destacó Casero, busca diversificar la actividad económica y generar un entorno productivo moderno y competitivo.

Zonas verdes y espacios públicos

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su estructura verde, que plantea una red continua de espacios públicos a escala municipal. El diseño incluye cinturones verdes al norte y al sur del ámbito, así como un parque lineal paralelo a la autovía, que actuará como espacio de transición y conexión con el sector colindante SUS-CA.18.

En cuanto a dotaciones, el Plan Parcial reserva 62.717,63 m² para espacios libres y equipamientos comunitarios, de los cuales 52.971,91 m² se destinan a espacios libres públicos y 9.745,72 m² a equipamientos públicos.

Conexiones viarias y movilidad

La propuesta de avance mantiene la estructura viaria general del PGOU, garantizando la conexión con el resto de sectores previstos. No obstante, a medida que avance la tramitación, el plan deberá contemplar la ampliación de la red viaria secundaria, facilitando la conexión con los tejidos urbanos existentes.

Además, se proyecta un eje viario norte-sur centrado en el ámbito, pensado para mejorar la movilidad peatonal y rodada dentro del nuevo desarrollo.

Un guiño al pasado agrícola

Como elemento singular, el proyecto integra uno de los antiguos cortijos existentes en el ámbito como equipamiento social, en recuerdo del pasado agrícola de los terrenos, tal y como establece la ficha correspondiente del PGOU.