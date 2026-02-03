Con Málaga denuncia un “pelotazo urbanístico” en Pedregalejo con el hotel de la Bobby Logan

El grupo municipal Con Málaga ha cargado contra el plan aprobado de forma inicial por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga para transformar la antigua discoteca Bobby Logan, en Pedregalejo, en un hotel, una operación urbanística que contempla la demolición del edificio y que cuenta con una clara oposición vecinal, partidaria de destinar el inmueble a equipamiento cultural y social. La portavoz adjunta de la formación, Toni Morillas, ha denunciado lo que considera un “pelotazo urbanístico” y ha reclamado la paralización inmediata del proyecto, impulsado por los propietarios de los terrenos, para preservar el uso dotacional previsto en el PGOU.

Morillas ha acusado al equipo de gobierno municipal de “retorcer la ley” para permitir el cambio de uso de una parcela que estaba destinada a equipamientos del barrio y acabar autorizando un nuevo establecimiento hotelero en el Distrito Este, una zona que considera ya saturada turísticamente.

Desde Con Málaga subrayan que Pedregalejo es uno de los barrios donde más ha crecido el número de viviendas turísticas y recuerdan que en la zona hay actualmente 15 proyectos de apartamentos turísticos en marcha, entre ellos el de la Torre de San Telmo, que también cuenta con una fuerte contestación vecinal.

Paralelismos con el antiguo edificio de Correos

La portavoz adjunta ha criticado que el Ayuntamiento repita con la Bobby Logan una operación similar a la del antiguo edificio de Correos, permitiendo no solo el cambio de uso, sino también un incremento de los volúmenes y de la edificabilidad, pese a tratarse de un ámbito con una larga trayectoria de conflicto urbanístico.

“No se entiende que se vuelva a actuar igual, autorizando más edificabilidad y favoreciendo intereses privados frente a las necesidades del barrio”, ha subrayado.

Morillas ha incidido en que el PGOU de 2011 establecía la obligación de desarrollar la parcela con equipamientos en un plazo de cuatro años, algo que, según Con Málaga, el propietario ha incumplido durante una década sin que el Ayuntamiento actuara.

A su juicio, el nuevo planteamiento supone “premiar al propietario”, al permitirle ahora destinar el suelo a uso hotelero y aumentar los aprovechamientos urbanísticos.

Reivindicación vecinal y uso social

Desde Con Málaga han reiterado su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que se opone a la demolición del edificio, construido en 1962 y vinculado al pasado cultural del barrio, y defiende su conversión en un gran equipamiento social y cultural.

“La solución no pasa por más masificación turística, sino por dotar al distrito Este de los equipamientos públicos que necesita para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, ha concluido Morillas.

Iniciativa privada

Este desarollo está promovido por Componentes Textiles Industriales S.L. y afecta a dos submanzanas con fachada a la avenida Juan Sebastián Elcano, separadas por el arroyo Pilones. La situada al oeste (734,51 m²) linda al norte con edificaciones anexas a la Parroquia del Corpus Christi y se corresponde con el entorno de la Bobby Logan, con acceso por calle Ventura de la Vega. La del este (1.700,39 m²) limita con viviendas unifamiliares adosadas con acceso por calle Fernández Shaw.

En el PGOU vigente, el sector quedó clasificado como suelo urbano no consolidado ordenado, con uso comercial y desarrollo mediante estudio de detalle y sistema de actuación por compensación. El avance que se impulsa ahora propone modificar esas previsiones: más edificabilidad, cambio de usos y una nueva forma de gestionar la ejecución, diferenciando dos zonas (una a cada lado del arroyo).