Málaga moderniza el Consejo Social para hacerlo más ágil y representativo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes el anteproyecto del nuevo reglamento orgánico del Consejo Social de la Ciudad, el principal órgano municipal de participación, con el objetivo de mejorar su funcionamiento, ampliar su composición y adaptarlo a la realidad social actual. Así lo ha anunciado la concejala de Participación Ciudadana, Mar Torres, en rueda de prensa tras la sesión. El Consejo Social, constituido en 2011, reúne a representantes de las principales organizaciones económicas, sociales, profesionales, académicas y vecinales para asesorar y debatir sobre cuestiones como la planificación estratégica y el desarrollo socioeconómico de Málaga.

Según ha explicado Torres, tras más de una década de vigencia del reglamento actual, el área de Participación Ciudadana ha impulsado esta modificación para agilizar el trabajo del órgano, dar cabida a nuevos colectivos y dotarlo de herramientas que permitan una participación “más dinámica, plural y equilibrada”.

El anteproyecto ya fue sometido a un periodo de consulta pública en abril del año pasado a través del Portal de Participación Ciudadana, un paso previo que ha servido para recoger aportaciones antes de su tramitación formal.

Incorporación de consejos sectoriales e instituciones

Entre las principales novedades, el nuevo texto prevé la incorporación progresiva como miembros de pleno derecho de un representante de cada uno de los consejos sectoriales constituidos en la ciudad: Cooperación al Desarrollo y Migración, Mujeres, Personas Mayores, Infancia y Adolescencia, Lgtbi, Juventud y Movilidad.

Además, se refuerza la presencia de los colegios profesionales y se abre la participación a nuevas instituciones como la Diputación Provincial, para potenciar la visión del área metropolitana, así como al Cuerpo Consular o a la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), entre otras entidades.

Más peso de las universidades y nuevo reparto de miembros

El reglamento también amplía la representación universitaria. En concreto, contempla hasta tres miembros de las universidades públicas radicadas en Málaga y dos representantes de universidades privadas con al menos cuatro años de implantación en la ciudad y cuando cuenten con egresados en Málaga.

Con todas las incorporaciones previstas, el Consejo Social pasará de los 39 miembros actuales a 53, aunque los integrantes actuales mantendrán su condición hasta la expiración de su mandato.

En este proceso se elimina el grupo de personas de reconocido prestigio, que pasarán a integrarse como representantes de instituciones, y se suprimen las designaciones a propuesta de los grupos políticos.

Funcionamiento y calendario de aprobación

En cuanto al funcionamiento, Mar Torres ha señalado que el nuevo reglamento permitirá convocar tantas sesiones como sean necesarias, estableciendo al menos una reunión anual como mínimo. En la actualidad se celebraban dos reuniones ordinarias al año.

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, el expediente continuará su tramitación con la aprobación inicial por el Pleno de este mes de febrero, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la apertura de un periodo de información pública para la presentación de alegaciones. Una vez resueltas, el texto deberá recibir la aprobación definitiva del Pleno.

La entrada en vigor del nuevo reglamento del Consejo Social de la Ciudad de Málaga está prevista para mediados de este año.