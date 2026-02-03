Málaga reúne a dos referentes mundiales del autismo en una jornada formativa única en la UMA

La Universidad de Málaga (UMA) acogerá el próximo viernes 20 de febrero la segunda jornada del ciclo formativo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’, una iniciativa impulsada por la Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la UMA que reunirá a dos referentes mundiales de la comunidad autista hispanoparlante: la canaria Dafne Santana y la chilena Josefina Gibbons.

El encuentro se celebrará de 9.00 a 14.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y abordará dos pilares básicos y complementarios en el campo del autismo como son la comunicación y la integración sensorial.

Se trata de la segunda cita de este ciclo formativo, que fue inaugurado el pasado mes de noviembre en Torremolinos con una jornada protagonizada por Pau Brunet y Orientación Andújar. El programa se cerrará el próximo 20 de marzo, también en la Facultad de Ciencias de la Educación, con una tercera jornada que, según los organizadores, conservará igualmente un alto nivel académico y que completará la visión del autismo desde una perspectiva científica, educativa y vivencial.

Enfoque práctico

La formación tendrá un enfoque práctico, apoyado en ejemplos reales de familias y profesionales, e incluirá la posibilidad de realizar preguntas y establecer un diálogo directo con el público. Previamente, cada una de las ponentes ofrecerá una exposición individual en la que compartirán su enfoque y experiencia profesional desde sus respectivos ámbitos.

“Se trata de una valiosa oportunidad pues la gran mayoría de estos encuentros se suelen desarrollar en América Latina, donde existe una gran demanda de este tipo de formaciones”, han destacado los organizadores.

Dafne Santana / L.O.

Comprender el cerebro neurodivergente

Dafne Santana, terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial, ha subrayado que no se trata de “una charla superficial”, sino de “una propuesta para comprender cómo funcionan los procesos sensoriales y emocionales en el cerebro neurodivergente y cómo influyen en la conducta, el aprendizaje y la vida diaria”.

“Es un espacio para entender, no para juzgar. Para salir con más claridad y más herramientas reales. Cuando cambia la comprensión, cambia la forma de acompañar”, ha añadido.

Por su parte, Josefina Gibbons, terapeuta del lenguaje y especialista en comunicación alternativa aumentativa, ha señalado que espera poder aportar “claridad” y “motivación” a los asistentes. “Hablaremos de comunicación multimodal, de comunicación alternativa aumentativa como derecho y también de su relación con el procesamiento sensorial. La idea es llevar toda esta información a situaciones reales del día a día profesional”, ha detallado la experta.

Cartel de la segunda jornada del ciclo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’, / L.O.

“Son realmente las charlas más interesantes del ciclo, porque vienen dos profesionales en dos aspectos del autismo en los que es muy necesaria la formación”, ha resaltado Luciano Alonso, presidente de la Fundación Autismo Sur.

Entradas limitadas

Esta segunda jornada formativa tendrá exclusivamente carácter presencial y está destinada especialmente a docentes, profesionales de apoyo, terapeutas, estudiantes y familias o acompañantes de personas autistas que quieran ampliar su mirada sobre la comunicación más allá del lenguaje oral y comprender qué hay detrás de muchas conductas y dificultades del día a día.

Las plazas son limitadas debido al aforo del recinto, pero aún quedan entradas disponibles, con precios reducidos para estudiantes y asociaciones. El precio incluye un desayuno que, según los organizadores, “tendrá un rol vertebrador”, ya que valdrá como espacio de descanso, convivencia y conocimiento compartido entre los participantes durante el congreso.

Además, se hará entrega de un diploma acreditativo tanto a los asistentes a las tres charlas del ciclo, como a los que acudan únicamente a esta jornada en concreto o a cualquiera de las otras dos.