Radiografía del cáncer en Málaga: unos 11.000 malagueños serán diagnosticados en 2026

En 2026 se diagnosticarán alrededor de 11.000 nuevos casos de cáncer en la provincia de Málaga, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). No obstante, pese al aumento de la incidencia, los especialistas subrayan que la supervivencia se ha duplicado en las últimas cuatro décadas gracias a los avances en nuevos tratamientos, la mejora del diagnóstico precoz y las estrategias de prevención.

Estos datos provinciales son un reflejo de la tendencia al alza registrada a nivel nacional, donde se prevé que en 2026 se superen por primera vez los 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer, lo que supone un incremento del 2% respecto al año anterior y un récord histórico de incidencia anual, según el informe ‘Las cifras del cáncer en España 2026’, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

En Andalucía, las estimaciones apuntan a unos 52.000 nuevos casos en 2026, un aumento vinculado principalmente al envejecimiento poblacional, al incremento de la esperanza de vida y a la exposición continuada a factores de riesgo conocidos, así como a la mejora de los programas de cribado, que permiten detectar más tumores en fases tempranas y potencialmente tratables.

Tumores más frecuentes

Los tumores más diagnosticados en 2026 serán los de colon y recto, mama y pulmón, seguidos por próstata y vejiga urinaria, tanto en hombres como en mujeres, lo que para la SAOM, refleja la importancia de los programas de cribado y estrategias de prevención focalizadas en estos tumores.

Asimismo, advierten del incremento del número de casos entre adultos jóvenes (20–39 años), con más de 8.000 nuevos diagnósticos especialmente de cáncer de mama y tiroides.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, la SAOM subraya la importancia de la prevención y recuerda que alrededor de un tercio de los cánceres podría prevenirse reduciendo la exposición al tabaco, al alcohol, fomentando una dieta saludable, llevando un control del peso y una actividad física regular, así como a través de la vacunación contra agentes oncogénicos, como el virus del papiloma humano.

Prevención primaria y secundaria

Estas recomendaciones se incluyen en lo que se denomina ‘prevención primaria’, que busca reducir el riesgo de la aparición de la enfermedad evitando la exposición a factores causales. En este sentido, resaltan que el ejercicio físico se ha demostrado que reduce hasta en un 30% el riesgo de cáncer y alrededor del 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes durante y después de los tratamientos.

La prevención primaria se complementa con la denominada como ‘secundaria’, que se basa en la detección precoz a través de programas de cribado. “Los programas de screening de cáncer de mama, colorrectal y cérvix han demostrado una reducción significativa en la mortalidad específica de estos tumores”, explican en un comunicado, en el que remarcan la importancia de acudir a las convocatorias de cribado y de facilitar el acceso a estas pruebas a toda la población.

Investigación

Otro aspecto fundamental en la lucha contra el cáncer es la investigación oncológica y la participación en ensayos clínicos. Un ámbito en el que Andalucía destaca por ser la tercera comunidad autónoma española (tras Cataluña y Madrid) con más ensayos clínicos activos.

En concreto, unos 250, mayoritariamente sobre los tumores más frecuentes (torácicos, de mama o digestivos) que permiten explorar nuevas opciones de tratamiento y de mejores herramientas de diagnóstico a través de biomarcadores, genómica o la inteligencia artificial aplicada a la detección precoz.

Radiografía cáncer de pulmón / L.O.

Asimismo, resaltan la apuesta decidida que se está llevando a cabo en la comunidad respecto a la medicina de precisión, que permite realizar un diagnóstico y tratamiento personalizados basados en el perfil molecular de cada tumor.

Medicina de precisión

Por parte de la SAOM, una de sus prioridades estratégicas es, precisamente, potenciar la implantación del programa de medicina de precisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que esta aproximación clínica ha demostrado impacto directo en la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes al dirigir terapias con mayor eficacia y menor toxicidad.

“La medicina de precisión ha emergido como un pilar en la oncología moderna gracias al conocimiento detallado de las características moleculares de los tumores. Esta aproximación permite identificar biomarcadores específicos que orientan la elección de terapias dirigidas y personalizados —lo que mejora la eficacia y reduce efectos secundarios— frente a tratamientos estándar”, detalla el presidente de la SAOM, el doctor Jesús Corral.

Largos supervivientes

Por otro lado, ante el aumento continuado de la supervivencia al cáncer, insisten en la necesidad de poner el foco en la población de largos supervivientes —personas que han superado o conviven con un cáncer tras los primeros años de tratamiento—, ya que está creciendo de forma sostenida.

“Estudios en España señalan que este colectivo enfrenta necesidades físicas, psicológicas, sociales y económicas no siempre cubiertas por los sistemas de salud, como dificultades de reinserción laboral o atención continua a secuelas tardías de los tratamientos”, expone la SAOM en el comunicado, en el que destacan que el SAS ha sido pionero en la elaboración multidisciplinar de un protocolo de seguimiento para largos supervivientes.

No obstante, señalan que el reto actual es “su implementación efectiva” en la práctica asistencial, promoviendo la coordinación entre Servicios de Oncología y Atención Primaria para garantizar una atención integrada y continuada, y de la que también han de formar parte las propias personas con cáncer.