La piedra de Obélix está en Málaga: el increíble paraje donde puedes ver una roca gigante que desafía a la gravedad

Pensar en el universo de Astérix y Obélix y las historias que acompañaron a la mayoría de ciudadanos en su infancia retrotrae a la mente la emblemática escena en la que Obélix consigue levantar una enorme piedra alargada conocida como menhir gracias a su mágica fuerza obtenida tras caer de pequeño en la marmita del druida. Sin embargo, lo que la mayoría de seguidores de estas leyendas no saben es que esa piedra existe y se encuentra en la provincia de Málaga.

Se trata de la 'Piedra de Obélix', una enorme formación rocosa situada en el entorno de El Chorro, muy cerca de las ruinas de la ciudad mozárabe de Bobastro, que parece desafiar a la gravedad al tener la mayor parte de su base en el aire a pesar de encontrarse en posición vertical.

Una atracción que logra conquistar a todos los visitantes que acuden a este lugar y que no dudan en posar ante la cámara intentando mover esta enorme piedra tan parecida al menhir que Obélix trasladaba sin esfuerzo alguno debido a su fuerza extraordinaria a causa de la mítica pócima mágica.

Una ruta exigente solo aconsejada para expertos

Pero llegar a este enclave no es tarea sencilla, ya que se encuentra en una ruta de gran exigencia solo aconsejada para personas muy acostumbradas a caminar por la montaña y a realizar senderismo.

Esto se debe a que hay zonas de riesgo por las grandes caídas del terreno, además de contar con tramos en los que es necesario trepar, así como cruzar el Arroyo Granados, por lo que no se recomienda esta ruta ni para realizar con niños ni para personas con vértigo.

Para quienes sí estén preparados para este sendero, pueden llegar a la 'Piedra de Obélix' desde el conocido como el entorno de la Encantada, entre Ardales y El Caminito del Rey.

Casas cueva y restos arqueológicos en esta ruta de Málaga

Durante la ruta, los visitantes podrán contemplar gran cantidad de restos de la época de Omar Ben Hafsun, un caudillo muladí nacido en Parauta que lideró una gran rebelión contra el Emirato Omeya de Córdoba entre 880 y 918.

Otra de las rocas flotantes que se puede ver en la ruta hacia la 'Piedra de Obélix' de Málaga / Wikiloc

Además, los senderistas pueden descubrir casas cueva como la Casa Ginés, así como alcanzar las ruinas de Bobastro, las vistas del entorno de El Chorro y la Sierra de la Huma, así como otra formación rocosa que parece levitar en medio de la sierra, conocida como la Piedra Hueca.

Un sendero con las mejores vistas de El Chorro y El Caminito del Rey

Para comenzar esta ruta, es necesario acudir a las inmediaciones del parking de visitantes de la Iglesia rupestre de Bobastro, tras lo que hay que ir descendiendo el monte mientras el sendero deja a los lados distintas casas cueva hasta descender al Arroyo Los Granaos.

Tras descender unos 200 metros para abandonar el río por su margen derecho, se llegará a la conocida 'Piedra de Obélix', tras lo que hay que tomar el antiguo sendero de Bobastro, que permite disfrutar de unas panorámicas únicas del lugar desde la Torre del Moro y la Vereda del Morisco, que conduce al mirador del Caminito del Rey.

El Comedero de Buitres, otro de los puntos de esta ruta

Tras esto, es momento de comenzar el ascenso hacia el Comedero de los Buitres y la Torre del Golpe de Ariete, convertida en uno de los mejores miradores de la ruta.

Durante el camino, también se pueden disfrutar de distintas casas cueva en el perímetro de la Mesa de Villaverde, hasta comenzar de nuevo el descenso hacia los antiguos senderos de Bobastro y su famosa Iglesia Rupestre, que supone el inicio y final de la ruta.